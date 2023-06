Studentské tarify O2 nezdražují. Přes prázdniny do nich operátor přidá neomezené surfování až na 5 dní

O2 v uplynulých dnech oznámilo přejmenování a zdražování většiny svých paušálních tarifů pro koncové spotřebitele (tzv. rezidentní zákazníky). Jedinou skupinou, které se zdražování vyhnulo, je rodina paušálů pro studenty a mladé. V nich se ceny ani nadále měnit nebudou, v letních měsících navíc dostanou jejich uživatelé bonus v podobě služby Data naplno.

Ta byla představena spolu se změnami v tarifech a má sloužit částečně jako obhajoba zdražování. Podle výše a druhu tarifu se v rámci Data naplno zvýší na určitý počet dní v měsíci přenosová rychlost na maximum a data přenesená v těchto dnech se nepočítají FUP (pokud daný tarif má datový limit FUP). Tyto konkrétní dny v měsíci si zákazník sám vybere a službu aktivuje v aplikaci Moje O2. Operátor neomezuje v rámci Data naplno ani rychlost přenosu a všechny tarify mají přístup také do 5G sítě.

1, 3 nebo 5 dní plných dat měsíčně

Také mládežnické tarify z rodiny You a Můj první tarif novou službu Data naplno okusí, a to dokonce bez příplatku, ale zase jen v rámci marketingové akce na omezenou dobu tří letních měsíců červen, červenec a srpen. Podle O2 v těchto měsících mladí datují nejvíc. „Právě léto je z hlediska spotřeby dat vytíženým obdobím – mladí vyráží na hudební festivaly, do kempů nebo třeba na výlety napříč republikou. A chtějí své zážitky sdílet s online světem, i když zrovna není nadosah spolehlivá Wi-Fi,“ myslí si Silvia Cieslarová, ředitelka segmentu mobilních služeb v O2.



Parametry ani ceny mládežnických tarifů pro zákazníky do 26 let věku se u O2 od 1. června nezměnily. Přibyla pouze služba Data naplno, kterou lze používat zdarma do 31. srpna 2023

Data naplno jsou od 1. června na celé léto až do 31. srpna 2023 spuštěná ve všech tarifech pro mladé – Můj první tarif má v sobě v rámci jednoho měsíce jeden den plný dat, You 5 GB má v sobě tři dny a You 20 GB pět dnů neomezeného surfování.

Zákazníci s tarifem You Neo, který už v sobě má neomezený objem dat a „zrušení“ FUP by tak nebylo žádnou výhodou, si mohou na pět dnů v měsíci zapnout alespoň nejrychlejší 5G připojení. Běžná přenosová rychlost v tarifu je totiž přiškrcená na 10 Mbit/s.

Cena tarifů zůstává stejná, nejvyšší You Neo lze nadále pořídit se stokorunovou slevou za 649 Kč měsíčně namísto běžné ceníkové ceny 749 Kč. Podobně jako u „dospěláckých“ paušálů i zde platí, že pokud zákazník spotřebuje všechny své volné dny v Data naplno, může si každý další dokoupit za 49 Kč na den.