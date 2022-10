Studie dopadla úspěšně. Pomocí fotoaparátu a diody si brzy mimo srdečního tepu změříte i kyslík v krvi

Studie americké University of Watshington potvrdila, že ke změření okysličení krve je možné použít smartphony bez jakékoliv speciální výbavy. V rámci funkčního konceptu, který vznikl ve spolupráci s University of California, byla vytvořena aplikace s algoritmem hlubokého učení, která dokáže ze získaných dat získat úroveň okysličení krve, a to v rozmezí 70 - 100 procent. A nepoužije k tomu nic jiného, než fotoaparát a přisvětlovací diodu, která se nachází v jeho blízkosti.

Výzkumnicí tak využili princip, který se osvědčil již při měření srdečního tepu. Už od roku 2019 je možné si na mobilu změřit srdeční tep, aniž by váš smartphone měl samostatný snímač. Kdysi jimi byly osazeny telefony od Samsungu, ale to už je dávná historie. Nově budete moci stejnou kombinací fotoaparátu a přisvětlovací diody změřit okysličení krve. A to bez potřeby fyzického pulzního oxymetru.

V rámci studie dostali účastnici kontrolované umělé dávky dusíku a kyslíku, které snížily okysličení krve. Smartphone dokázal následně s 80% pravděpodobností správně predikovat nižší okysličení krve. A zatímco jiné aplikace nutí aplikace při měření zadržet dech, nový algoritmus si vystačí jen ze získanými informacemi v normálních podmínkách. Veškerá potřebná data získala testovací aplikace za 15 minut. Algoritmus se tímto způsobem „trénoval“ u osob, které měly prst položený na zadním foťáku a LED diodě telefonu a druhý stejné ruky v pulzním oxymetru.

Testování se rozšíří na větší počet osob

Fotoaparát zaznamenává, jak výrazně krev absorbuje světlo z blesku, a to v každém ze tří barevných kanálu (červená, zelená a modrá). Dosavadní výsledky tak potvrzují, že měření okysličení krve bude brzy dostupné všem zcela zdarma či za minimální poplatek. A to proto, že smartphone má dnes po ruce prakticky každý. Výzkumný tým chce algoritmus v brzké době otestovat u více osob, a je jen otázkou času, než spatří světlo světa aplikace pro měření okysličení krve, které bude stačit jen váš prst a telefon s bleskem.

Zdroj: Washington.edu, Nature