Studie našla řešení na rychlé vybíjení smartphonů. Potřebují hustší síť menších 5G vysílačů

Studie americké University of California v San Diegu (UCSD) přišla na to, jak zvýšit výdrž na jedno nabití u smartphonů. Navrhované řešení však nezmění mobilní svět ze dne na den, protože by se musela kompletně změnit architektura mobilní sítí.

Z výzkumu vyplývá, že pokud by smartphony využívaly zhuštěnou síť s menšími 5G základnovými stanicemi, bylo by možné zvýšit průměrnou výdrž smartphonů na jedno nabití až o 50 procent. Současně by došlo ke snížení uhlíkové stopy v zastavených oblastech.



Současný stav (vlevo) a navrhovaná architektura sítě. V zastavěné oblasti má velký vysílač velkou ztrátu signálu. Alternativně jej může dodat větší počet menších základních stanic o nižším výkonu, které mohou být umístěn v nižších výškách. Navrhované řešení má pozitivní dopad i na baterie smartphonů

Při přechodu ze 4G na 5G došlo v řadě sítí k rychlejšímu vybíjení smartphonů. Výzkumníci z UCSD se domnívají, že toto rychlejší vybíjení je spojeno s větším odběrem energie z jedné větší základnové stanice, která je přijímána na větší vzdálenost.

Studie by tento problém vyřešila budováním menších 5G základnových stanic, které by měly být, v ideálním případě, umístěny pouze 15 metrů nad zemí. Tedy např. namontované na pouliční sloupy, lampy nebo stromy. Podle studie by byly tyto BTS v konečném důsledku cenově efektivnější, než budování stanic s velkým výkonem, které jsou zpětně kompatibilní i se staršími typy sítí.

Do toho se operátorům chtít nebude

Podle studie by menší BTS spotřebovaly méně energie a současně by se zlepšilo pokrytí sítě. Telefonní signál v hustší síti by také znamenal stabilnější spojení. Už jen proto, že při komunikaci na velkou vzdálenost od BTS bývá problém s tím, že má někdy mobilní signál problém dostat se do budovy, popř. se různé odráží nebo mu v cestě stojí různé objekty. Uhlíkovou stopu by celé řešení snížilo jednoduše – lidé by v ideálním případě nemuseli smartphony tak často nabíjet.

Jenže do přestavby stávající sítě se kvůli výsledkům této studie pustí zřejmě málokterý operátor. I v Česku je zřetelná snaha pokrýt co největší území jednou základnovou stanicí, proto operátoři používají pro 5G pásmo 700 MHz, na kterém se pokrývá nejsnáz. Naopak vyšší frekvence, kde je možnost využít výhod širšího pásma a tudíž i vyšší kapacity a přenosové rychlosti, zatím až na výjimky „leží ladem“.

I když se bezprostředně nic nezmění, je povzbudivé, že akademici zkoumají všechny různé možnosti, jak prodloužit výdrž smartphonů, když ji mobilní výrobci vlastně příliš neřeší. U mobilních baterií má momentálně nejlépe nakročeno Honor se svou křemíko-uhlíkovou baterií s větší energetickou hustotou. Ostatní značky však stále využívají lithiové baterie, tedy technologii, která je, i přes četná vylepšení, už přes 30 let stará a není možné čekat žádné generační vylepšení.

Zdroj: Yahoo, arxiv