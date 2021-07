Studie ukázala nejpoužívanější aplikace na Androidu a iOS. Vedou ty předinstalované

Poslední roky se ve světě vede debata a často i soudní spory ohledně předinstalovaných aplikacích a služeb na smartphonech. Na základě toho byl již například Google donucen na Androidu doporučovat při úvodním spuštění konkurenční vyhledávače. Podobné kritika se poslední dobu točí i kolem Applu, kde ovšem kvůli uzavřenosti systému mají firmy zatím malé páky něco změnit.

Facebook si proto nechal vypracovat studii od společnosti Comscore o tom, jak uživatelé využívají předinstalované aplikace ve srovnání s těmi staženými, aby se ukázalo, zda mají Google a Apple opravdu konkurenční výhodu tím, že do svých systémů předinstalovávají vlastní aplikace. Zatímco u aplikací z obchodů máme čísla stažení a víme, kolik lidí je používá, u předinstalovaných aplikací doposud čísla chyběla. Až dosud. A výsledek asi nikoho nepřekvapí.



Žebříček nejpoužívanějších aplikací na iOS a Androidu. (obr. The Verge)

Comscore sestavilo žebříček 20 nejpoužívanějších aplikací na Androidu a iOS. Ukázalo se, že na obou jasně dominují právě předinstalované aplikace. Situace je o poznání horší na iOS, kde se prvních 8 míst jasně ovládá Apple, kde například aplikace Telefon, Počasí a Fotky od Applu každý měsíc používá cca 90 milionů uživatelů. Až na 9. místě se umístila první aplikace třetí strany - YouTube, kterou používá na iOS bez mála 73 milionů lidí každý měsíc.

Applu se výsledky nelíbí

To ukazuje i jistý trend. Unikátní aplikace, které mají pro uživatele přidanou hodnotu, nebo jsou něčím originální (Facebook, YouTube atd.) se do obliby uživatelů dostanou tak jako tak. U obecných aplikací, které mají spoustu alternativ jasně vítězí ty předinstalované. Vidět je to třeba na emailových klientech, kde předinstalovaný Apple Mail využívá 64 milionů lidí, kdežto Gmail, který je nutný na iOS stáhnout, pouze necelých 44 milionů.

V případě Androidu je situace obdobná, ale díky větší otevřenosti systému do žebříčku proniklo mnohem více aplikací třetích stran. Konkrétně Facebook a Facebook Messenger jsou 5., respektive 6. nejpoužívanější aplikací na Androidu a využívá je zde 70 milionů lidi. Situaci možná ale právě nahrává to, že právě Facebook je na telefonech řady výrobců rovněž předinstalován.

Analýza byla společností Camscore vypracována v prosinci 2020, ovšem až nyní se dostala na veřejnost díky serveru The Verge. Ten na jejím základě kontaktoval Apple i Google. Mluvčí Applu podotkl, že společnost výsledky Facebookem financované analýzy odmítá, jelikož jsou přizpůsobeny, aby vyvolaly dojem, že v Apple AppStore je malá konkurence. Google zatím nijak nereagoval. Je ale možné, že právě takové analýzy mohou brzy posloužit jako podklad k tomu, aby velcí hráči své systémy více otevřeli a dali větší prostor konkurenci.