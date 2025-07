Studie varuje před používáním telefonů do 13 let. Problémem jsou zejména sociální sítě a algoritmy pro doporučený obsah

Telefon v rukou dětí a mladších uživatelů nemusí být příliš dobrý nápad. Některé státy zavádí plošná omezení, jiné alespoň omezují používání telefonů ve školách. Potřebná studie, o kterou by se mohly zákazy opřít, však dosud chyběla. Z té nejnovější zaměřené na tzv. Generaci Z (lidé narození v letech 1997 až 2012) vyplývá, že ti, kteří dostali telefon do rukou před dovršením třinácti let, vykazují tendence k horšímu duševnímu zdraví a celkové pohodě. Zdrojem dat jsou údaje od více než 100 tisíc mladých dospělých z celého světa.



Studie ukazuje, že aktuální snahy o omezení používání telefonů dětmi má rozhodně smysl

Zmíněná generace Z byla první generací, která vyrůstala s chytrými telefony a sociálními sítěmi prakticky od raného dětství. Z výzkumu sociální, emocionální, kognitivní a fyzické pohody vyplývá, že lidé ve věku 18–24 let, kteří dostali svůj první smartphone nejpozději ve 12 letech, mají vyšší pravděpodobnost nízkého sebevědomí, odtržení od reality nebo vyšší míry agrese.

Sociální sítě a AI algoritmy

Největší vliv na horší duševní zdraví mladých má brzké vystavení toxickým sociálním sítím, které se pojí s kyberšikanou a problémy se spánkem. To druhotně vyúsťuje i ve zhoršené rodinné vztahy. Čím mladší byly děti, když dostaly první smartphone, tím horší bylo jejich duševní zdraví a celková pohoda. Dívky používající smartphony v mladém věku měly sníženou sebedůvěru a jsou podle studie i méně emocionálně odolné. U chlapců to vyústilo v horší stabilitu a celkovou empatii.

Podle zjištění vědců se na horším duševním zdraví mladé generace podílí smartphony zhruba 40 procenty, zbytek tvoří další faktory, které šly za rámec této studie. Výsledky vzbuzují obavy ohledně algoritmů sociálních sítí, které pomocí umělé inteligence mnohdy zesilují škodlivý obsah a povzbuzují děti v tom, aby srovnávaly své životy s životy zdánlivě šťastnějších a lépe situovaných influencerů.

V Dánsku se například začíná nahlas mluvit o tom, že děti do 13 let nemají mít vlastní smartphone nebo tablet. Podle expertů by zbytek Evropy měl následovat tento příklad a přidat striktní regulace, nikoliv pouhá doporučení. Nejdále je v tomto v Evropě zřejmě Francie. Zvažuje zákaz telefonů do 11 let, smartphony s přístupem na internet mají být povoleny až od 13 let.