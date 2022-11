Superodolný tank má na zádech displej z hodinek a baterii, ze které se rázem stane powerbanka

Značka Oukitel představila další odolný smartphone, model WP21, který se konečně začíná učit modernější funkce. Mimo obvyklou zvýšenou odolnost dostal telefon do výbavy i druhý displej na zádech, který je v posledních měsících, zvláště u asijských výrobců odolných telefonů, nebývale populární. Ve výbavě novinky samozřejmě najdeme velkokapacitní baterii, ale i úspornější 6nm čipset, 120Hz displej, 66W dobíjení či 64Mpx fotoaparát od Sony.

Telefon s rozměry 177 × 84 × 14,8 váží poměrně hodně, pod 398 gramů se však podepsala robustnost těla a zvýšená odolnost dle norem IP68, IP69K a MIL-STD810H. Hlavní 6,78" displej telefonu má rozlišení 6,78 palce a 120Hz obnovovací frekvenci, Always On zobrazení však zajišťuje až zadní vycentrovaný AMOLED displej, který je stylizován do podoby náramkových hodinek. Zobrazíte si na něm notifikace či ovladače hudby, popř. může posloužit jako hledáček při focení.



Přesně tak, jak už to delší dobu dělá Apple, klíčové vlastnosti telefonu najdete pěkně přehledně v tabulce...

Foťáky se však musely z ideálního středu trochu posunout, a tak je najdete po stranách displeje. Hlavním foťákem je 64Mpx snímač Sony IMX686 (F1.9), který doplňuje 20Mpx kamerka pro noční vidění (F2.0) od stejného výrobce. A protože jsou stále v módě telefony se třemi fotoaparáty, výrobce záda osadil ještě zcela zbytečným 2Mpx makrem.

Pod krytem čeká 9 800mAh baterie, jejíž kapacita téměř dvakrát překonává baterie konvenčních smartphonů. V případě potřeby se z telefonu stane powebanka. Výkon telefonu zajišťuje 6nm Mediatek Helio G99, který doplňuje rovnou 12GB RAM (+ 5 GB virtuální paměti) a 256GB úložiště. To si navíc ještě rozšíříte microSD kartami. Maximem mobilní konektivity jsou LTE sítě, což je zřejmě největší nedostatek telefonu. Na trh se dostane s Androidem 12 již za pár dní, na oficiálním obchodu značky by měl stát bez poštovného okolo 9 tisíc korun.

Představení odolného telefonu Oukitel WP21: