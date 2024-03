Surface Duo možná neřekl poslední slovo. Microsoft si patentoval skládací telefon se speciální ochranou pantu

Microsoft ve světě smartphonů zanechal v posledních letech jen jednu významnou stopu. Zatímco Samsung a řada dalších výrobců na trhu začala nabízet telefony se skládacími displeji, Microsoft u dvou generací Surface Duo (poslední se datuje do roku 2021) vsadil na zařízení se dvěma samostatnými displeji. Stále se jednalo o skládací telefon, jenže v rozevřeném stavu byla mezi zobrazovacími panely nevzhledná mezera. S ohledem na aktuálně zveřejněný patent Microsoftu by se to mohlo brzy změnit...



Microsoft si patentoval skládací telefon s přídavnou ochranou pantu, která zajistí jeho větší odolnost, zamezí vniknutí nečistot dovnitř a současně zajistí, aby překlad v displeji nebyl tak výrazný

V lednu vyletěla do světa informace o tom, že Microsoft kompletně ruší vývoj a vydání telefonu Surface Duo 3, a to údajně jen těsně předtím, než se měl telefon dostat na trh. Právě zveřejněný patent ukazuje, co mohlo být jedním z hlavních důvodů této změny strategie. Microsoft si totiž patentoval skládací zařízení s jedním napůl překladným displejem, jehož pant chrání pohyblivý krycí panel. Ten má přinést do celé konstrukce větší odolnost (na kterou si u prototypů stěžoval třeba Apple), ucpat prostory, aby se dovnitř nedostaly nečistoty a vlhkost, a současně zmenšit překlad v displeji při rozevřeném stavu.

Microsoft se zaměřil na odolnost konstrukce

Microsoft krycí díl nazývá „Spine cover plate“, a podle návrhu se má v rozevřeném stavu pohybovat velmi blízko k vnitřního pantu telefonu. To má Microsoftu umožnit vyrábět tenčí skládací telefony, které se snadno drží a používají. Pant je navíc velmi dobře chráněn i v zavřeném stavu. Přesné překrytí pantu a krycího dílu má obstarávat posuvná část s hrbolkem nasedající na drážku v pantu. Plynulost otevírání a zavírání pak zajistí mechanismus pantu s pružinami.

Zatím se sice jedná o patent, Microsoft však pro skládací mechanismus nemá teoretickou, nýbrž velmi praktickou představu. Podle nás je tedy jen otázkou času, než na trh dostane skládací „knížku“ ve stylu Galaxy Z Fold5 či Gooogle Pixel Fold. Uvnitř tohoto zařízení by samozřejmě, stejně jako u telefonů Surface Duo, běžel operační systém Android ve více či méně upravené podobě.

Zdroj: Windows Latest, USPTO, Windowscentral