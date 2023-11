Šuškanda: Google v Česku otevře online Store. Pixely budeme kupovat levněji už v roce 2024

Chystá se něco velkého. V roce 2024 otevře český Google Store, tedy online obchod, ve kterém koupíme smartphony, tablety a hodinky řady Pixel, nositelnost Fitbit a chytrou domácnost Nest. Nezávisle na sobě to potvrzují dva důvěryhodný zdroj redakce MobilMania.cz ze zákulisí českého obchodu s elektronikou. Ani jeden z nich si nepřeje být jmenovaný.

Už několik měsíců probíhají kroky, které k českému Google Storu směřují, nicméně nic není hotové a rozhodnutí se ještě může zvrátit. Ze stejného důvodu nemá valný smysl mluvit o termínu spuštění, ale pravděpodobnější je druhá polovina roku (a přímo se nabízí premiéra nové generace telefonů Pixel, které Google obvykle představuje v říjnu).



Oficiální obchod Google Store už by na nás v příštím roce měl mluvit Česky, fungovat bude na adrese store.google.com/cz. Stejně tak by se česká distribuce hardwarových produktů od Googlu měla dostat i do běžné prodejní sítě

Jednou z indicií je i aktuální nabídka práce, ve které Google hledá „Strategic Partner Manager, Hardware, Central and Eastern Europe“ s výkonem zaměstnání v Praze. V detailech pracovní pozice se hovoří o „spolupráci s partnery a s prodejním týmem, o vývoji strategie, tvorbě byznys plánu, správě hardwarových produktů od Googlu, růstu portoflia, správě propagačních akcí, analýz, komunikaci s operátory...“. Tedy přesně ty aktivity, které jsou potřeba pro zastoupení nové značky na novém trhu.

Jedná se o pozici, která bude zastřešovat aktivity Googlu ve střední a východní Evropě, se zaměřením na Českou republiku, Maďarsko a Rumunsko. A protože je pozice stále otevřená, na odkazu výše se na ni můžete i nadále přihlásit.

Přístup k 5G sítím byl jen začátek

Pokud se informace potvrdí, měla by se na pultech obchodů už v příštím roce objevit mobilní zařízení od Googlu, která budou přímo určená pro český trh. To znamená možnost objednání z e-shopu, dostupnost ve stejný den jako na větších trzích nebo dodatečné služby, které jsou navázány na e-shop od Googlu. Těšit se můžeme i na nižší cenu, protože dosud dostupné Pixely jsou v Česku přeprodávané s přirážkou několika tisíc.

Slibujeme si i lepší podporu mobilní datové konektivity a příjmu signálu, protože budou zařízení Pixel před uvedením na náš trh vůbec poprvé testovány i v českých mobilních sítích.

Připomeňme, že Pixely dostaly přístup k českým 5G sítím teprve letos v červnu. Zpětně to lze vidět jako nutný mezikrok k tomu, aby mohl Google své hardwarové aktivity rozšířit i do Česka. Navíc se do Česka opětovně vrátí i nositelnosti Fitbit, které z webu fitbit.com od září není možné objednat.