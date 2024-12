Svaz autorů hudby chce 90 Kč za každý dovezený smartphone. Vidí je jako úložiště plné warezu

Spolek OSA (Ochranný svaz autorský) se po osmi letech opět začíná zajímat o telefony, pro které už od roku 2006 platí výjimka daná vyhláškou Ministerstva kultury. Aktuální argumentace OSA je však taková, že současné telefony se od těch tlačítkových (na které se výjimka ve své době primárně vztahovala) výrazně liší, a tak je podle tohoto spolku nutná „ochrana autorských práv v digitální éře“. A to proto, že se mobilní technologie v posledních letech posunuly kupředu.



OSA chce zabírat poplatky za každý dovezený telefon. Co na tom, že interní paměť telefonu primárně používáme pro ukládání námi pořízených fotek a videí? A to vše v době, kdy jsou fotky, videa i hudba doslova na dosah ruky v cloudových a streamovacích službách

OSA se v rámci aktuálních snah opírá o verdikt Nejvyššího soudu ve sporu OSA vs. Vodafone, podle něhož autorům hudby a dalším uměleckým profesím náleží poplatek z dovezených chytrých telefonů. Mohou být totiž v teoretické rovině využívány k ukládání, sdílení a kopírování hudby, filmů, obrázků nebo knih. OSA tak všechny uživatele smartphonů tak trochu hází do jednoho pytle, a zřejmě i proto soudní řízení stále pokračuje, bylo vráceno Městskému soudu v Praze.

1,50 Kč za každý 1 GB paměťové kapacity

I tentokrát v tom vidíme, stejně jako v roce 2016, presumpci viny. Podsouvá se nám, že úložiště telefonů musí být plné warezové nakopírované hudby, videí nebo fotek, o nichž autoři nevědí a nemohli jej schválit. Je to poněkud naivní představa v době, kdy lidi na smartphonech hromadně využívají služby pro streamování hudby (např. Spotify či YouTube Music), videí (YouTube, Netflix a další) nebo cloudové úložiště pro fotky (iCloud, Google Disk), za něž v mnoha případech dokonce platí, a i v případě bezplatných verzí jsou licenční ujednání dávno vyřešena na straně provozovatelů těchto platforem.

V rámci argumentace se samozřejmě opět přetřásá hodnota poplatků, která by měla činit 1,5 Kč za každý 1 GB paměťové kapacity vnitřního úložiště. Tento navrhovaný poplatek je stejný jako před osmi lety, navíc je pouze strop na částce 90 Kč za jeden prodaný telefon. To je sice, s ohledem na pořizovací ceny telefonů, jen „kapka v moři“, OSA však plánuje vyjednávat s dovozci chytrých telefonů s tím, že bude chtít vyčíslit poplatky až několik let zpětně. Právě díky tomu by se poplatky mohly o něco výrazněji podepsat na koncové ceně smartphonů.

Pokud by distributoři tuto částku do koncové ceny promítli, znamenalo by to pro koncového zákazníka prakticky paušální zdražení každého modelu telefonu zhruba o stovku, protože už dnes nejnižší paměťová kapacita 64 GB dosahuje na uvedený cenový strop. OSA by si tak ročně v Česku při zhruba 2,5 milionech prodaných smartphonů ročně přišla na rozhodně ne nezajímavých 225 milionů korun navíc. V roce 2023 tento spolek vybral na poplatcích na paměťových zařízeních pro rozmnožování pro osobní spotřebu (nenahraná CD, DVD, pevné disky, paměťová média, apod.) 87 milionů korun.

Zdroj: OSA