Švédové mají mobilní aplikaci na hlášení špatně zaparkovaných aut. Ohlašovatel dostává provizi z pokuty

Představte si, že místo rozčilování se nad špatně zaparkovanými auty můžete něco udělat – a ještě za to dostat zaplaceno. To umožňuje švédská aplikace ScoutPark, která propojuje běžné občany s parkovacími inspektory a odměňuje je za hlášení přestupků.

Funguje to jednoduše: stačí vyfotit špatně zaparkované auto, nahrát snímek do aplikace, odeslat a počkat na potvrzení, zda hlášení vedlo k pokutě. Pokud bude pokuta udělena, obdrží ohlašovatel odměnu ve výši 100 švédských korun. (cca 230 Kč).

ScoutPark je příkladem tzv. zakázkové ekonomiky (z anglického gig economy), kde si lidé mohou přivydělat jednoduchými úkoly. Aplikaci mohou využívat Švédové starší 16 let s platným číslem sociálního pojištění a švédským telefonním číslem.

Nahlašování špatně zaparkovaných aut

Za vývojem stojí startup ScoutPark, který spolupracuje s parkovacími firmami jako je Parkia, která aplikaci zatím nasadila v některých oblastech města Uppsale a plánuje její rozšíření do dalších měst. Systém je nastaven tak, aby kontrolor dorazil co nejdříve po nahlášení. To vše s cílem zvýšit respekt k pravidlům a snížit chaos v městské dopravě.



Aplikace ScoutPark v Obchodě Google Play

Po odeslání fotografie aplikace automaticky upozorní nejbližšího kontrolora, který situaci prověří. Pokud je přestupek potvrzen a pokuta udělena, získá uživatel finanční odměnu. Tento systém zvyšuje efektivitu vymáhání pravidel a motivuje občany k aktivnímu zapojení do udržování veřejného pořádku. Některé zdroje zmiňují, že aplikace obsahuje modul pro rozpoznávání registračních značek, což zjednodušuje proces hlášení přestupků.

Aplikace přináší výhody na několika úrovních. Městům pomáhá zlepšit vymáhání pravidel pro parkování a maximalizovat příjmy z pokut. Pro jednotlivce představuje snadný způsob, jak si přivydělat – stačí chytrý telefon a pár minut volna. Podle zakladatele Erika Englunda jde o „nejjednodušší práci na světě“. ScoutPark také řeší problémy jako blokování míst pro invalidy nebo omezení přístupu k veřejným prostorům.

Je tu morální dilema

Ne všichni však sdílejí nadšení pro tento koncept. Kritici upozorňují na riziko zneužití aplikace nebo na možnost vzniku „sousedských udavačů“. Někteří také zpochybňují, zda by podobný systém fungoval v jiných zemích, kde jsou odlišné kulturní normy.

Dle některých názorů by v zemích s vysokou mírou „divokého parkování“ mohl mít ScoutPark obrovský potenciál, nicméně implementace by vyžadovala přizpůsobení místním podmínkám a pravidlům. Zůstává také otázkou, jak by veřejnost přijala takovou formu „občanského dohledu“.

Kritici varují, že takový systém může vést k udavačství, nebo že motivace finanční odměnou může zatemnit zdravý úsudek. Ale zatím to vypadá, že většina uživatelů bere tuto aplikaci jako příležitost k drobnému přivýdělku a zároveň jako možnost přispět k většímu pořádku na ulicích.