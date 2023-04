Svého AI chatbota má už i Snapchat. Zatím pomůže v konverzacích a s filtry, brzy mu napíšete i napřímo

Do aplikace Snapchat se v únoru dostal chatbot s umělou inteligencí, který však byl dostupný pouze pro třimilionovou uživatelskou základnu prémiových uživatelů. Nově je však chatbot s názvem „My AI“ bezplatně dostupný všem ze 750 milionů měsíčních uživatelů aplikace po celém světě. Aplikace využívá engine ChatGPT, který je ve své základní funkcionalitě hodně omezen. A to proto, aby nedocházelo k porušování mravní výchovy dětí a mladistvých, a aby chatbot nehovořil o citlivých tématech nebo nenaváděl k něčemu nelegálnímu.

My AI je nově nedílnou součástí Snapchatu, a to i v rámci skupinových konverzací. Svého „bota“ můžete pojmenovat, jak chcete, a navíc mu můžete nastavit vzhled vytvořený Bitmoji avatarem. My AI dokáže doporučovat aktivaci AR filtrů ve fotoaparátu nebo doporučovat místa, která stojí za návštěvu. Do budoucna se počítá s tím, že budete moci v samostatném chatu přímo virtuálně komunikovat s My AI a dostávat od něj relevantní odpovědi.



Chatbotovi My AI můžete nastavit i vlastní podobu

Snapchat start svého chatbota však hrubě podcenil. Na internetu existují důkazy o tom, jak chatbot doporučoval třináctileté dívce něco, co je pod hranicí zákona. Snapchat se z toho poučil a přidal u chatbota další omezení, které se váže k věku, který uživatel Snapchatu uvádí u svého profilu. Většina dojmů z používání chatbota My AI je však ve skrze pozitivní, 99,5 % jeho odpovědí navíc splňuje komunitní podmínky Snapchatu, zbytek chce firma v co nejkratší době doladit.

Umělá inteligence už pronikla i do Snapchatu:

My AI je sice zpřístupněn všem uživatelům, do mobilních aplikací se však dostává postupným tempem. Do redakčního telefonu nám My AI zatím nedorazil. Aplikaci Snapchat stahujte bezplatně z Google Play a App Storu.