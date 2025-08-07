Živě Premium
Svět je zase o kousek blíže americkému iPhonu. Apple pro něj bude v USA vyrábět sklíčka a magnety

7. srpna 2025

Americká administrativa slibovala velkou investici ze strany Applu v USA, která by se přiblížila vysněnému iPhonu „Made in USA“. A už je tady. Apple přislíbil, že v zámoří navýší další investice o 100 miliard dolarů (cca 2,1 bilionu korun).

Infografika k investicím v Applu v USA. Každý iPhone a Apple Watch bude mít krycí sklo vyrobené v USA

Celkem tak v následujících čtyřech letech do programu AMP (American Manufacturing Program) v USA zainvestuje 600 miliard dolarů, což činí zhruba 12,6 bilionů korun. Apple k tomu zveřejnil i infografiku, která má podobný vizuální styl, jako když oznamuje nové iPhony. Na ty si však ještě několik týdnů počkáme.

Nová pracovní místa a sklo z Ameriky

Výsledkem investic bude zejména to, že každý iPhone a hodinky Apple Watch na celém světě budou mít na displeji odolné sklo od firmy Corning, které bude vyrobeno v americkém státě Kentucky. Tato komponenta tak bude kompletně vyráběna v USA a to z lokálních surovin. Díky americké těžbě budou vznikat i magnety, které budou použity v zařízeních od Applu. Ten se zavázal i k vytvoření dodavatelského polovodičového řetězce v USA. Ve spolupráci s firmou GlobalWafers a partnery (TSMC a Texas Instruments) budou vznikat polovodičové čipy pro iPhony a iPady prodávané v USA i na celém světě.

Apple také spolupracuje s továrnou Samsungu v americkém Texasu, konkrétně na vývoji nové inovativní technologie pro čipsety, která se má jako první dostat do USA a posléze opět do iPhonů na celém světě.

V rámci amerických investic vznikne ve všech padesáti amerických státech až 450 tisíc pracovních míst, a to hlavně u dodavatelů a partnerů Applu. Komponenty se mají vyrábět v až 79 amerických továrnách. Samotný Apple plánuje najmout 20 tisíc nových zaměstnanců v USA, kteří pokryjí oblasti výzkumu a vývoje, polovodičů, AI, strojového učení a vývoje softwaru. V Texasu vznikne nová továrna „Independence“, v Kalifornii zase Apple vybuduje špičkovou recyklační linku pro kovy vzácných zemin.

Problematická logistika

Když bude Apple sklíčka vyrábět pouze v USA, je to sice velký patriotismus, ale také to znamená, že musí skla poslat přes půlku světa do Indie, Vietnamu nebo Číny, aby z těchto zemí putovaly vyrobené telefony zpět do USA k samotnému prodeji. U procesorů a vytvoření zámořského dodavatelského řetězce jsou to velké plány a až čas ukáže, zda se je podaří zrealizovat v plném rozsahu.

Za vším však můžeme hledat současné plány Donalda Trumpa, který hodlá zavést stoprocentní clo na polovodiče z dovozu. Výjimky budou mít firmy, které se zaváží, že budou v USA vyrábět nebo mají alespoň rozpracované projekty na výrobu těchto součástek v USA. Apple se posunul k vysněnému americkému iPhonu, ale jen velmi nepatrně. Na čistě americký iPhone to v dohledné době zatím stále nevypadá.

