Světovou dvojkou v chytrých hodinkách se stala neznámá značka, která vyrábí napodobeniny Apple Watch

Chytré hodinky, to je svět, ve kterém dominuje Apple. Jenže, podle agentury Counterpoint už není jeho dominance tak výrazná, jako dříve. V segmentu Wear OS byl zase Samsung brán dlouhodobým králem, kterému k tomu stačil pouhý 9% podíl na trhu. Jenže, rok se s rokem sešel, a Samsung byl (byť jen těsně) odsunut na třetí příčku. Druhé místo si pro sebe uzmula nám neznámá indická značka Fire-Boltt.

Trh hodinek meziročně poklesla o 1,5 procenta, a dařilo se prakticky jen Indii, která rostla poměrně výrazně. Za globální devítiprocentní podíl vděčí značka Fire-Boltt právě Indii, což je také jediná země, kde značka nabízí své hodinky. Prodeje v této zemi tak překonaly prodeje hodinek od Samsungu po celém světě, a to je všeříkající. Původně se jednalo i firmu, která dovážela komponenty z Číny, a hodinky prodávala v Indii. Značka se však snaží dovoz co nejvíce omezit, a už dříve pro Forbes potvrdila, že se chystá i na expanzi do USA a do Evropy.



Samsung se (jen těsně) ve světě chytrých hodinek propadl na třetí místo. Firma Fire-Boltt má díky prodejům v Indii větší marketshare, než Samsung, který prodává hodinky na celém světě

Samsung výrazně rostl jen v zámoří, na ostatních trzích však ztrácel. Meziročně tedy procento ztratil, a jen těsně se umístil až na značkou, která se dostává do širšího podvědomí uživatelů teprve od roku 2020. I díky ní se za posledních 12 měsíců zmenšil marketshare Applu, a to z 32 na 26 procent. Huawei z TOP3 vypadl, protože se mu nedařilo ani na domácím trhu, kde eviduje 14% pokles dodávek

Zvykejte si na hodinky Fire-Boltt

Značka Fire-Boltt nabízí na svém webu spoustu chytrých hodinek, u nichž útočí funkcemi, ale i nízkou cenou. V portfoliu značky najdeme „luxusní“ a outdoorové hodinky, zařízení na zápěstí si můžete filtrovat podle podpory volání nebo AMOLED displeje, který je jedním z největších lákadel značky.



Fire-Boltt Supernova vypadají jako Apple Watch Ultra. Jenže nestojí 21 tisíc ale osm stovek...

Značka jako taková se však nebrání kopírování jiných. Model Fire-Bott Supernova není nic jiného, než klon Apple Watch Ultra. Hodinky s odolností IP67, displejem o svítivosti 500 nitů a prostředím, které podporuje notifikace a vestavěné hry, stojí v aktuální 80% výprodejové akci jen 809 korun... Firma tedy získává marketshare prodejem tisíců kusů hodinek za extrémně nízké ceny. Pokud by tato značka přišla i do Evropy a zachovala svou cenovou politiku, troufáme si tvrdit, že by „vymazala“ veškerou konkurenci.

Představení hodinek Fire-Boltt Terminator:

Zdroj: Counterpoint