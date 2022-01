Světovou fotosoutěž Huawei vyhrál Čech. Vítězné snímky nafotil na 5 let starý telefon

Huawei uspořádal v druhé polovině uplynulého roku pátý ročník globální fotografické soutěže Next Image Awards 2021. Do ní se mohli zapojit amatérští fotografové z padesáti zemí světa se svými snímky a videi pořízenými na libovolný smartphone značky Huawei. Celkovým vítězem ročníku pořádaného s podtitulem „Spolu jsme lepší“ se stal Čech Zdeněk Dvořák, který v setu soutěžních snímků zdokumentoval porod své dcery.

Jeho snímek „Jsem otec!!!“ získal v soutěži hlavní cenu a byl vyhodnocen odbornou porotou jako fotografie roku. Výherci hlavní ceny byli celkem tři, Zdeněk Dvořák stejně jako další dva vítězové získali kromě certifikátu také konto s vkladem 10 tisíc amerických dolarů (cca 213 tisíc korun) na podporu budoucí umělecké tvorby a rozvoj fotografického potenciálu.

Ačkoli šlo o amatérskou soutěž, Huawei povolal do poroty tradičně špičky svého oboru. Snímky a videa posuzoval například kanadský fotograf extrémních sportů Reuben Krabbe, zakladatel šanghajského centra fotografie a držitel Pulitzerovy ceny Liu Heung Shinga nebo uznávaná umělecká kritička z Velké Británie Karen Smith.

Vítěz má rád dokumentární fotografii

Právě odborná porota byl jeden z důvodů proč se Zdeněk Dvořák do soutěže přihlásil: „Jsem fotograf samouk, který prošel několika kurzy, ale hlavně jsem se učil metodou pokus omyl. Nyní se živím převážně focením dětí ve školkách a fotografováním svateb. Globální soutěž Huawei Next Image Awards sleduji několik let. Lákalo mě, že je porota složená z odborníků a nejde pouze o hlasy uživatelů,” popsal vítěz svoje úvahy, které následně vedly k přihlášce do soutěže.



Vítěz soutěže Huawei Next Image Awards 2021 Zdeněk Dvořák

Zajímavé je i to, jakým mobilem vítězné snímky soutěžící vyfotografoval. Šlo o v době soutěže už 5 let starý model Huawei P9 z roku 2016 (zde si můžete přečíst naši dobovou recenzi). Ten tehdy znamenal pro Huawei obrovský skok hlavně po stránce fotografování, čínská značka také tehdy představila spolupráci s německou značkou fotoaparátů Leica. Jeden ze dvou objektivů obsahoval monochromatický senzor a právě i Zdeněk Dvořák vsadil na černobílé snímky.



Snímky autor pořídil tímto pět let starým telefonem

„Jedním z důvodů, proč jsem se do soutěže přihlásil bylo i to, že zde dostávají prostor jiné fotografie než dokonalé krajiny, portréty a jiné styly fotek, kterých je Instagram přesycený. Kategorii Storyteller mám nejraději. Rád vykládám příběhy skrze sety fotografií. Přihlásil jsem celý set, který zachycuje více jak 30 hodin, než se dcera narodila. To se jednou fotografií zachytit nedá. Měl jsem tu výhodu, že už jsem jednou u porodu byl, věděl jsem tak, co asi přijde,“ doplnil vítěz.

Vítězné snímky Zdeňka Dvořáka si prohlédněte v galerii tohoto článku.