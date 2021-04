Svůj lokátor brzy nabídne i Oppo. Úspěšně opisovalo, má však i něco navíc

S lokátory se v poslední dobou roztrhl pytel. Již dříve jej nabízel Samsung a všeobecně se očekává, že oznámení AirTagů zájem o kompaktní lokátory ještě vzroste. Ví to i čínské Oppo, které se s obdobným produktem chystá na trh. Je jasné, že výrobce opisoval u konkurence, na vrch však přidá jednu záležitost, kterou většina dosavadních lokátorů opomíjí.

Řeč je o jejich dobíjení, protože všechny stávající lokalizační přívěsky spoléhají na vyměnitelné baterie CR2032. Lokátor od Oppa však na svém těle nabídne USB-C konektor, takže jeho nabití bude stejně snadné, jako byste dobíjeli smartphone. Z popisku na štítku je patrná i podpora technologie UWB (Ultra-Wideband), kterou např. postrádá první generace Galaxy SmartTag od Samsung. I když, i zde se jihokorejci poučili, a již za pár dní budou v česku prodávat SmartTag+.

Vše směřuje k tomu, že letošní rok se mimo poddisplejových selfie ponese i ve znamení kompaktních lokátorů, které bude chtít mít v portfoliu snad každý mobilní výrobce. Jenže to znamená i to, že oblast lokátorů bude hodně segmentovaná, takže by se měli výrobci zamyslet i nad tím, jak různé systémy propojit, aby z celosvětové sítě Bluetooth přívěsků profitoval opravdu každý. Za současné konstelace to totiž nevypadá příliš optimisticky...

Představení lokátoru Apple AirTag:

Via XDA