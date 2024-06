SwitchLens vyzrál na nedostatky přídavných objektivů. Do těla foťáku jen umístíte smartphone

Přídavné teleobjektivy k telefonům nejsou příliš komfortním řešením. Potřebujete je uchytit přesně na hlavní snímač, který je často obklopený několika dalšími fotoaparáty. A, když vyměnitelné objektivy, tak proč ne rovnou na vlastním samostatném objektivu? Přesně v tomto duchu vzniklo příslušenství SwitchLens. Jedná se o jakési „tělo“ fotoaparátu s vyměnitelnými objektivy, do něhož magneticky připevníte smartphone s Androidem či iOS.



Tělo fotoaparátu a kompletní sada vyměnitelných objektivů

SwitchLens je osazený 1" snímačem Sony IMX283 s rozlišením 21 megapixelů, za příplatek může SwitchLens obsahovat fotočip IMX472. Komplet váží 170 gramů, obsahuje nabíjecí baterii, USB-C konektor a slot pro microSD. Fotografie můžete ukládat do telefonu, ale současně je můžete nechat jen na microSD kartě (až 1,5 TB) nebo v obou úložištích najednou. Zobrazování zajišťuje smartphone, k němuž se příslušenství připevní. Verze pro iPhony využívá MagSafe, u Androidů budete potřebovat kryt s MagSafe (stojí 10 dolarů). Komunikaci mezi tělem fotoaparátu a displejem obstarává Wi-Fi, a to až do vzdálenosti 10 metrů.

Představení fotodoplňku SwitchLens:

Výrobce SwitchLens nabízí samotné tělo i sadu s doplňkovými objektivy. Pokud si mezi předpřipravenými sadami v kufříku nevyberete (objektivy za 39 až 129 dolarů za kus je možné přidat i jednotlivě), zajišťuje výrobce i kompatibilitu objektivů třetích stran se závitem Micro 4/3. Samotné tělo stojí 199 dolarů (cca 5 500 i s daní), a k prvním zájemcům se dostane v listopadu.

I tentokrát se jedná o tip na zajímavý produkt z Kickstarteru, který zatím nemáme osobně vyzkoušený. Veškeré případné dotazy směřujte přímo na stránky kampaně.