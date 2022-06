Systém iPadOS 16 pro tablety se ještě víc přiblíží desktopu a dostane pořádnou podporu monitorů

Kromě systémů pro hodinky a telefony Apple představil také nový iPadOS 16 pro své tablety. Ten v mnohém vychází z iOS 16, ovšem je zde i několik zásadních novinek, které zlepší práci s větší obrazovkou. Tou hlavní je tzv. Stage Manager. Jedná se o úplně nový styl ovládání, který kromě iPadu přichází i na Mac, což dovolí obě platformy trochu přiblížit.

Stage Manager nabízí úplně nový pohled na okna, kdy se na iPadu zmenší a dovolí jejich zobrazení přes sebe, stejně jako vždy šlo třeba na macOS. V levé části obrazovky ale uvidíte náhledy již otevřených aplikací, mezi kterými můžete snadno přepínat nebo mezi nimi prstem přenášet obsah. Vytvořit si zde lze i celé sady aplikací, které chcete používat spolu a poté si už jen mezi skupinami snadno vybíráte.



Jednou z hlavních novinek iPadOS 16 je nová práce s okny zvaná Stage Manager. Ta je typická i sadou otevřených aplikací na levém boku. Tím, že stejný systém přijde i na macOS konečně dojde ke sjednocení ovládání obou platforem.

Tento systém ovládání se bude hodit hlavně v kombinaci s externím monitorem, kde se konečně iPad přiblíží počítači. Systém iPadOS se totiž po letech velké kritiky konečně dočkal plnohodnotné podpory externích displejů včetně adaptivního rozlišení. Po připnutí monitoru se vše přesně přizpůsobí obrazovce a konečně můžete zapomenout na otravné černé pruhy na bocích. Navíc u iPadů s čipem M1 dovolí iPadOS 16 využití i u monitorů s 6K rozlišením. Šikovnou novinkou zde bude i tzv. Reference mode, který synchronizuje barevné podání displeje tabletu s připojeným displejem.

Nástroje pro sdílení a týmovou práci

I zde samozřejmě nechybí nové možnosti sdílení jako je společné sledování obsahu SharePlay ve zprávách iMessage či sdílené knihovny fotografií jako v iOS 16. Zde však zaujme hlavně funkce Colaborate, která u aplikací jako je Pages, Numbers a dalších dovolí společnou práci více uživatelů na jednom dokumentu. Naráz tak mohou jeho části online editovat, přičemž systém pěkně ukáže, na které části daný uživatel právě pracuje, aby nedošlo ke konfliktu. Tento způsob společné práce na dokumentech má ještě posunout chystaná aplikace Freeform, která dorazí později tento rok.



Díky iPadOS 16 bude možné konečně s tablety od Apple plnohodnotně pracovat s externími displeji, a to i v 6K rozlišení s možností synchronizace pro stejnou kalibraci barev.

Tak trochu neuvěřitelné je i to, že Apple konečně po dlouhých letech vytvořil svou aplikaci Počasí pro iPadOS. Ta je přizpůsobená velké ploše displeje, a to včetně pokročilých dat a předpovědí. To může zvednout naděje těch uživatelů, které už od příchodu prvního iPadu čekají i na aplikaci kalkulačku. Třeba Apple opět překvapí příští rok.

Překvapivý je ale i redesign aplikace Game Center, která poslední roky šla hodně do pozadí. Nyní má novou grafiku s přehledným dashboardem, kde vidíte nedávné herní aktivity vašich přátel, jejich získané body a samozřejmě žebříčky, kde se můžete s ostatními uživateli předhánět. U hraní potěší hlavně podpora Metal 3, který dokáže z hardwaru iPadu vytáhnout zase o kousek více pro ještě lepší herní zážitek.



iPady se se iPadOS 16 konečně dočkají vlastní aplikace Počasí. Nový design dostalo také herní centrum.

Apple u iPadOS 16 zapracoval i na dalším přiblížení platformy k počítačovému světu. U některých aplikací tak přidal nové funkce, které dosud byly k dispozici jen u desktopové verze. Za zmínku stojí například možnost editace nástrojů v liště u kancelářského balíku.

Operační systém iPadOS 16 je ve vývojářské beta verzi dostupný už dnes, přičemž veřejná beta bude pro zájemce k dispozici už příští měsíc. Plná verze pak přijde tradičně na podzim. Letos si ale někteří uživatelé starších iPadů budou muset na nový systém nechat zajít chuť. Podporován totiž bude minimálně iPad 5. generace, iPad mini 5. generace, iPad Air 3. generace a všechny iPady Pro.

