Systém souborů EROFS. Každý nový telefon s Androidem 13 bude mít na sobě stopu od Huawei

Čínská značka Huawei bude mít zřejmě svou stopu v každém smartphonu, který se na trh dostane přímo s Androidem 13. U telefonů, jehož součástí budou služby Googlu (balík GMS), má být povinně použit systém souborů EROFS (Enhanced Read-Only File System). Ten v roce 2019 vyvinulo právě Huawei a integrovalo jej do nadstavby EMUI 9.1. EROFS už nyní používají někteří OEM výrobci (např. Oppo a Xiaomi), protože má tento systém souborů hned dvě velké výhody.

V první řadě dochází k výrazné úspoře úložného prostoru, ve druhé řadě má tento souborový systém daleko větší rychlost načítání. A protože je podpora EROFS zabudována do Linuxu již od verze 5.4, nastal podle Googlu čas na to, aby se tento systém dostal i do Androidu. Je veřejným tajemstvím, že všechna zařízení, která se na trh dostanou s Androidem 13, musí tento systém podporovat.

Huawei už v době oznámení EROFS tvrdil, že rychlost náhodného čtení je oproti mainstreamovému souborovému systému EXT4 až o pětinu vyšší. V případě úložného prostoru Huawei udávalo, že dokáže v telefonu „vykouzlit“ o 2 GB více místa, než při použití EXT4. Systémová partition tedy bude menší, což znamená, že ani systémové updaty Androidů už nebudou tak velké, jako dříve. Ušetřený prostor mohou sice výrobci využít na přidání dalšího bloatwaru, stejně dobře však mohou ušetřený prostor nabídnout uživateli pro ukládání dat. Zvláště v případě smartphonů s malou interní pamětí se bude hodit každý gigabajt.

V Týdnu mobilně jsme vám dříve ukázali vývojářské preview Androidu 13:

Zdroj Blog.esper.io