T-Mobile a SpaceX uzavřeli partnerství. S jejich chystanou sítí chytíte 5G signál v mobilu přímo z vesmíru

V České republice jsme v posledních letech zvyklí na kvalitní pokrytí mobilními sítěmi, jelikož se lokálním operátorům podařilo pokrýt přes 90 % našeho území. Ne všechny země se ale mohou chlubit takových výsledkem, o čemž by mohly vyprávět Spojené státy americké. I dnes v době pokrývání 5G sítěmi a rychlou konektivitou se zde nachází téměř 2 miliony čtverečních kilometrů bez mobilního signálu.



CEO amerického T-Mobilu Mike Sievert a šéf SpaceX Elon Musk představili společné plány na poskytnutí signálu pro smartphony i v místech, kde to dosud nebylo možné (obr.: T-Mobile)

To se však možná změní díky překvapivému partnerství amerického T-Mobilu a vesmírné společnosti SpaceX Elona Muska. Firmy během tiskové konference oznámili, že satelity Starlink, které dnes dokáží pokrýt internetem i nedostupná místa bude možné použít jako poskytovatele mobilní sítě T-Mobile, a to kdekoliv na území USA. Překvapivé je to, že k pokrytí bude použito 5G připojení, a to konkrétně v běžně podporovaném pásmu band n41 běžící na frekvenci 2,5 GHz.

SMS zpráva či hovor i tam, kde to dosud nešlo

Nově se tak ke Starlinku budou moci připojit uživatelé i běžným mobilním telefonem, který mají dnes v kapse. Ať už uživatel bude v uprostřed nehostinného Death Valley či v horách Great Smoky Mountains, kde nejsou po pokrytí běžnými sítěmi ani památky, bude moci psát a přijímat SMS zprávy. U toho však síť neskončí, v plánu je služby rozšířit také o volání a internetovou konektivitu, a to až s rychlostí 2 Mb/s.

Elon Musk slíbil, že podpora sítě T-Mobile bude spuštěna s druhou generací satelitů Starlink, které budou vypuštěny na orbitu již brzy. Ty budou vybaveny fázovými anténami, které budou schopny kompenzovat rychlosti pohybu po oběžné dráze a zajistit stabilní spojení se zařízením dole na zemi. První beta testování sítě započne již příští rok a pokud vše půjde jak má, už v roce 2024 by měla být síť spuštěna do komerčního provozu.

Obě společnosti na konferenci zdůraznili, že satelitní síť nemá být náhradou klasické pozemní sítě, ale redundantní sítí, která bude využita v místech bez tradičního pokrytí nebo jakožto záložní síť v případě výpadku klasické sítě.

Představení sítě SpaceX a T-Mobilu:

