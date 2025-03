T-Mobile do konce roku nabídne posílání SMS přes satelit. Úspěšný test proběhl s telefonem Google Pixel 9

I v roce 2025 stále existují místa, která nejsou pokryta mobilním signálem. Operátoři vymýšlejí řešení, kterými mohou tato „bílá místa“ pokrýt, aniž by museli použít pozemní základnovou stanici. Stavět klasický vysílač v odlehlých a málo osídlených oblastech se operátorům ekonomicky nevyplatí. Proto do svojí konektivity zapojují i satelitní sítě, které sice nevynikají kapacitou, ale zase nabízejí připojení prakticky kdekoli.

Operátorská skupina Deutsche Telekom (DT), do níž patří i český T-Mobile, úspěšně otestovala odeslání a přijetí SMS přes satelit na chytrém telefonu Google Pixel 9. Firma to oznámila na veletrhu MWC 2025 v Barceloně. Upřesnila, že službu postupně nasadí do konce roku 2025 v domovském Německu a také dalších evropských zemích, kde dceřiné firmy DT působí.



Satelitní připojení pro Evropu pilotovala skupina Deutsche Telekom spolu se satelitním poskytovatelem Skylo a výrobcem čipsetů Qualcommem

Jedná se o službu typu Direct-to-Handset (D2H), která zákazníkům s běžným smartphonem umožní připojit se k satelitům a odesílat a přijímat textové zprávy i v oblastech bez přístupu k pozemní mobilní síti kdekoli po celém světě, nikoli jen na území vlastní domovské země nebo regionu. Tyto služby by mohly usnadnit situaci při katastrofách, jako byly například v Česku nedávné povodně, které vyřadily z provozu značnou část elektrické infrastruktury, a tím pádem potažmo některé i mobilní vysílače.

Možné rozšíření na hlas a data

První testování v rámci skupiny DT proběhlo v Řecku v listopadu 2024. Pro testování byl použit telefon Google Pixel 9 s běžnou SIM kartou řeckého operátora Cosmote. Telefon se připojil přímo k satelitní službě americké společnosti Skylo, která využívá vyhrazené licencované frekvenční pásmo pro mobilní satelitní služby.

Celý systém je založen na standardu 3GPP Release 17 pro satelitní připojení, který umožňuje operátorům začlenit satelitní síť do své běžné mobilní infrastruktury. Technicky se toto řešení označuje jako NB-NTN (úzkopásmová mimopozemní síť). Díky tomu koncový uživatel přechod mezi pozemním a satelitním signálem prakticky nezaznamená, s výjimkou toho, že mu na telefonu bude v horní liště svítit malý piktogram satelitu.



Připravovanou službu satelitního připojení prezentovali novinářům v Barceloně zástupci českého operátora T-Mobile

Limitem je v tuto chvíli použití pouze pro textové zprávy, na implementaci klasických hlasových hovorů se ale pracuje. Pokud se síť podaří dostat z geostacionárních satelitů (GEO) na družice na nízké oběžné dráze (LEO), bude možné uvažovat i rozšíření na satelitní služby pomocí sítě NR-NTN, kde by potom v odlehlých oblastech bez pozemního mobilního signálu mělo být možné připojit se i k „satelitnímu internetu“, a to v rychlostech na úrovni dnes už vypnutého 3G (HSPA), tedy zhruba okolo 20 Mbit/s.

Zástupci T-Mobilu předvedli přímo na veletrhu MWC v Barceloně funkční připojení k satelitní síti na telefonu Google Pixel 9. Aby mohla služba být nabízena komerčně zákazníkům, je potřeba do řešení zapojit i ostatní značky a modely telefonů – prakticky má jít o řešení na úrovni čipsetu (modemu). Ke spuštění služby by podle mateřského Deutsche Telekomu mělo v Evropě u jím vlastněných operátorů dojít do konce roku 2025. Pouze americký T-Mobile bude nadále pokračovat ve spolupráci se společností Starlink.