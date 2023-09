První mobil s Androidem má 15 let. Tehdy jsme brečeli nad dvoudenní výdrží. Kdybychom tak tušili...

Tehdy to nebyla tak očekávaná, ani tak monstrózní akce, jako premiéra prvního iPhonu o půldruhého dříve. Vlastně ani dnes ji nevnímáme jako nějakou kultovní událost, přesto stála na začátku něčeho velkého. Dne 23. září 2008 se představil T-Mobile G1 jakožto první smartphone s Androidem – dnes zdaleka nejrozšířenějším mobilním systémem na světě.

V projektu se spojily tři značky – Google dodal operační systém, zkušené HTC hardware a operátor T-Mobile tento výsledek společné práce prodával. V tuzemsku byl telefon svou konstrukcí za exota, za mořem však byli na výsuvné klávesnice zvyklí. Pro našince byl hlavní předností zcela otevřený operační systém se silným Googlem v zádech.



Malé a baculaté to tehdy bylo. Displej měl jen 3,2"

iPhone byl tehdy ve druhé generaci a dostal App Store s možností instalování aplikací vývojářů třetích stran. To uměl hned od začátku i Android, nicméně nabídka byla i zde velice omezená a až do roku 2009 nebyl v obchodě žádný placený titul.

Trackball a sluchátka jen s redukcí

Oproti iPhonu však měl T-Mobile G1 jednu zásadní výhodu. Umožňoval běh několika aplikací naráz a už od začátku nabízel aktivní widgety na plochu, tapety, polohovatelné ikonky, nechybělo ani notifikační centrum, i když samozřejmě vypadalo úplně jinak než dnes.



Takhle vypadal první Android, který se dostal na veřejnost. Ano, i na šířku to šlo. Mimochodem všimněte si toho krásného retro designu dobové stránky MobilManie!

Zajímavým prvkem byla kulička zvaná trackball, která doplňovala dotykový displej a šlo s ní tehdy nijak neoptimalizované webové stránky prohlížet o poznání pohodlněji než na telefonu od Applu.

Z dnešního pohledu je zajímavý i ten fakt, že T-Mobile G1 neobsahoval 3,5mm jack konektor. Google asi už tehdy věděl, že budoucnost je bezdrátová. Jen o deset let předběhl dobu. Abyste připojili klasická sluchátka, potřebovali jste speciální adaptér.

I když si mnozí uživatelé stěžovali na softwarovou klávesnici Applu, na té v G1 se nedalo psát jednou rukou, byla mizerně podsvícená a navíc díky ní celá konstrukce vrzala. Tady se HTC jako dodavatel hardwaru moc nevytáhlo.

Telefon, který se později ve volném prodeji (mimo kanály T-Mobilu) objevil i pod názvem HTC Dream, měl 3,2" displej s rozlišením 320 × 480 pixelů (180 PPI). Fotoaparát byl 3,2megapixelový, interní paměť měla na dnešní poměry směšných 256 MB, už tehdy jste si však mohli pomoct paměťovou kartou microSD. Dnes se zasmějeme i baterii o kapacitě 1150 mAh, ale tehdy to stačilo na dva dny, což jsme považovali za slabou stránku. Kdybychom tak věděli, co nás čeká o pár let později jako standard...



...a takhle první Droid fotil.

Nechybělo 3G připojení, GPS a bezdrátový Bluetooth profil A2DP. To vše za 9 980 tehdejších korun.

Unikátní video z tehdejší tiskové konference: