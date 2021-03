T-Mobile láká předplacenkáře k přechodu na paušál. Nabízí 200 minut, SMS a 1 GB dat za 330 Kč

T-Mobile opět pozměnil parametry akčního tarifu, který s přestávkami nabízí už čtvrtým rokem. Tentokrát je nabídka postavená spíše konzervativněji a cílí převážně na zákazníky předplacených karet. Při přechodu na paušál jim zvýhodněný tarif nabídne 200 volných minut a 200 SMS do všech sítí spolu s 1 GB dat za paušál 330 Kč měsíčně. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, lze ji sjednat výhradně online. Zvýhodněný tarif s uvedenými parametry bude operátor nabízet do 30. dubna 2021.

V běžné nabídce paušálů T-Mobilu bychom s podobnými parametry mohli sestavit Můj svobodný tarif 200 (taktéž 200 volných minut + 200 volných SMS) s balíkem 2 GB dat (méně než 2 GB dat ve svém modulárním skládači tarifů T-Mobile nenabízí) za 425 Kč. Podle cenových přírůstků za různé datové balíky se dá cena za 1 GB odhadnout na 50 Kč. Nabídku tarifu pro přecházející předplacenkáře za 330 Kč tak můžeme zhodnotit jako o 45 Kč, tedy zhruba 12 % výhodnější než u běžně nabízeného tarifu.

To není žádná cenová super pecka, ale ty upřímně od našich operátorů už nějaký ten pátek neočekáváme. Pro uživatele předplacených karet, kteří byli zvyklí dobíjet jednou měsíčně za 300 Kč, platili za hovor nehorázné minutové sazby 4 Kč (nebo u starších předplacených tarifů klidně i víc), to může být docela zajímavá alternativa i pokud by vůbec nevyužili spíše symbolický datový objem 1 GB dat. Naopak pokud někdo za měsíc neprovolal a neprotextoval ani za 300 Kč kreditu, nemá smysl, aby přecházel na paušál a zbytečně platil za volné jednotky, které do konce měsíce nespotřebuje.