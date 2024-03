T-Mobile loni v Česku proinvestoval 3 miliardy korun. Přilákal nové zákazníky a připsal zisk 11,3 miliardy

T-Mobile zveřejnil hospodářské výsledky za celý kalendářní rok 2023. Operátor si v loňském roce udržel stabilní hospodaření, když jeho tržby meziročně narostly o dvě procenta na 30,7 miliardy korun. Provozní zisk (EBITDA) poklesl téměř o devět procent na 11,3 miliardy korun. Operátor si i přesto udržuje vysokou provozní marži 37 %. Investice znatelně zpomalují, za rok 2023 dosáhly 3 miliard korun, což je téměř o dvě miliardy méně než v roce 2022.

Investovalo se zejména do optické infrastruktury. „Budování optické sítě patří k našim dlouhodobým a zásadním investičním projektům – ostatně jde o přípravu infrastruktury pro další rozvoj internetového připojení na následující desítky let. Pevně věříme v postupnou digitalizaci byznysu i dalších oblastí – nejen průmyslu, ale třeba i státní sféry, školství či zdravotnictví,“ uvedl zastupující generální ředitel T-Mobilu Vladan Pekovič.

Optika pro půl milionu domácností

Trend rostoucí spotřeby mobilních dat pokračoval i v roce 2023, kdy T-Mobile zaznamenal meziroční nárůst přenesených dat o 39 %. Počet uživatelů předplacených karet meziročně klesl o pět procent na 1,86 milionu, i tak ale předplacenkáři nadále tvoří téměř 29 % mobilních zákazníků (počítají se sem například i zákazníci „dceřiné“ značky Kaktus). Celkový počet zákazníků mobilních služeb se mírně zvýšil na 6,5 milionu a T-Mobile tak nadále zůstává českou mobilní jedničkou podle počtu zákazníků. Na konci roku 2023 evidoval operátor pokrytí 5G sítí na úrovni 70 % populace.

Veřejná mobilní 5G síť je pouze typu NSA (Non Stand Alone – sdílí jádro se starší 4G sítí). Plnohodnotné 5G Stand Alone sítě zatím mohou využívat pouze firmy a instituce v podobě uzavřených privátních sítí. Jednu takovou T-Mobile nasadil ve společnosti Continental Automotive v Brandýse nad Labem, kde se nachází modelový závod pro digitalizaci a automatizaci. V červenci uzavřel memorandum o dlouhodobé spolupráci s Univerzitou obrany v Brně, kam dodává řešení 5G kampusové sítě. Univerzita obrany se tak stala šestou českou univerzitou, která privátní 5G od T-Mobilu využívá.

V roce 2023 pokračoval operátor ve výstavbě a modernizaci optické sítě. Optiku od T-Mobilu může využívat půl milionu domácností ve více než 140 městech a obcích, ve spolupráci s partnerem CETIN pak internet s rychlostí až 1 Gb/s může využít více než 1 milion domácností. V srpnu operátor dokončil převedení celé přístupové sítě na standard XGS-PON, což umožnilo zahájení testování datových přenosů rychlostí až 8 Gb/s na vybraných místech v Olomouci.