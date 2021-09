T-Mobile má nové studentské tarify. Nic nevymýšlel, jen zlevnil ty běžné

T-Mobile spolu s novou nabídkou tarifů, o kterých jsme vás nedávno informovali představil také nové tarify pro mladé a studenty. Operátor si s nimi moc práce nedal, pouze vzal dvojici tarifů 8GB Plus a Neomezeně XL z nové nabídky a přejmenoval je na Student Plus a Student neomezeně.

U obou nabízí neomezená volání i SMS zprávy. U menšího balíčku přidá 8 GB dat a funkci Pořád online, která po vyčerpání FUP limitu nabídneneomezené surfování omezenou rychlostí 256 kb/s. Službu je vždy nutné aktivovat v aplikaci Můj T-Mobile. Vyšší tarif pak nabízí plná neomezená data s tím, že po vyčerpání 15 GB rychlost omezí na stále solidních 10 Mb/s. U obou tarifů si však mladí zájemci musí vystačit maximálně s LTE konektivitou.

Hlavním lákadlem studentských tarifů je cena, která je v obou případech o 225 Kč levnější než tarify pro veřejnost. Student Plus tak vyjde na sympatických 450 Kč, Student neomezeně pak za 650 Kč. Výhodou T-Mobile je, že pro získání tarifů mladí nepotřebují žádný studentský průkaz. Jediným kritériem je věk do 27 let. Po zřízení tarifu vám pak operátor bude smluvenou cenu garantovat další 2 roky, a to i v případě kdy by si ho zájemce zřídil pouhý den před dosáhnutím 27. narozenin.