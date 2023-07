T-Mobile má podle Speedtestu znovu nejlepší mobilní síť v Česku. Dosahuje průměrné rychlosti stahování 67 Mb/s

T-Mobile se po půl roce může opět pochlubit titulem majitele „nejlepší mobilní sítě v České republice“. Ocenění mu udělila americká společnost Ookla, provozovatel známého testu pro měření rychlosti a odezvy internetu Speedtest. Ookla ohodnotila síť českého T-Mobilu jako nejlepší v oblasti pokrytí, rychlosti a také celkové kvality. Hodnocení je založeno na základě měření, která provádí mobilní aplikace Speedtest se souhlasem uživatelů, kteří si ji instalují. Výsledky se vztahují na první pololetí roku 2023.



Ookla uděluje ocenění pro nejlepší mobilní sítě dvakrát do roka. Podruhé v řadě tuto cenu získává T-Mobile (tentokrát za 1. pololetí roku 2023)

„I přes ekonomicky náročné období naše investice do rozvoje sítí neklesají. Neustále nejen budujeme a modernizujeme naši síť, ale zvětšujeme její kapacitu a taky investujeme do dalšího rozšíření spektra. Všechny naše kroky směrují k jednotnému cíli – nabídnout zákazníkům perfektní, spolehlivou a co nejrychlejší službu špičkové kvality. Těší nás, že kvalitu naší sítě potvrzují i nezávislá měření,“ komentuje další ocenění Vladan Peković, ředitel technologií a IT společností T-Mobile a Slovak Telekom.

Ocenění pro nejlepší mobilní pokrytí vychází z více než 154 milionů měření pokrytí na více než 297 tisících místech po celém území České republiky. Síť T-Mobilu získala celkové Coverage Score s hodnotou 668 bodů a první místo mezi českými operátory. Ocenění za nejrychlejší mobilní síť je založeno na 185 tisících testů rychlosti mobilních sítí (stahování a odesílání dat). Tento počet měření byl realizován v uvedeném období na 42 tisících unikátních mobilních zařízení po celé České republice. Celkové ocenění „nejlepší mobilní síť“ pak Ookla uděluje operátorům mobilních sítí, kteří prokazují výjimečnou rychlost a výkon ve srovnání s ostatními významnými mobilními sítěmi na trhu.

Průměrná rychlost sítí roste

V síti T-Mobilu byl zjištěn medián downloadu 66,77 Mb/s, uploadu 19,40 Mb/s a latence 23 milisekund. T-Mobile získal celkové Speed Score (vážená hodnota nejdůležitějších parametrů rychlosti připojení) 71,23 bodů a odnáší si ocenění za nejrychlejší mobilní síť v České republice. Hodnoty dalších dvou mobilních sítí neznáme, ale v rámci všech tří českých mobilních sítí byla zjištěna střední hodnota (medián) rychlosti stahování dat (downloadu) 48,74 Mb/s, odesílání dat (uploadu) 15,10 Mb/s a doby odezvy (latence) 23 milisekund. To je výrazné zlepšení proti předchozímu měřenému pololetí, kdy byl mediánový download 41,39 Mb/s.



T-Mobile má na území Česka takřka stoprocentní pokrytí

Měření pomocí aplikace Speedtest od společnosti Ookla je založeno na koordinovaném zpracování crowdsourcovaných dat, která jsou sbírána se souhlasem uživatelů uděleným při instalaci aplikace Speedtest. Tato metoda se tak liší od dřívějších měření kvality sítí Umlaut/P3, která byla realizována pomocí několika automobilů s měřicí technikou v terénu a zdaleka tak nepokryla kompletní území Česka.