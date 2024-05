T-Mobile má už 6,5 milionu mobilních zákazníků. V Česku se mu daří, zvyšuje zisk i efektivitu podnikání

T-Mobile zveřejnil hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2024. I přes mírný meziroční pokles tržeb o 1,1 % na 7,55 miliardy korun dokázal operátor zvýšit efektivitu svého podnikání, když provozní zisk vzrostl téměř o 7 % na 3,3 miliardy korun. Operátor tak dosáhl nevídaně vysoké provozní marže 43 %. Investice ve sledovaném prvním čtvrtletí přesáhly 1 miliardu korun.

Za růstem efektivity stojí příznivý vývoj na trhu, snížení inflace a optimalizace interních procesů. Operátor se tak může soustředit na nové strategie, které se promítají do marketingu. „Letošní rok jsme odstartovali představením zcela nového rámce marketingové strategie, která staví na chvílích strávených ve společnosti těch nejbližších #MeziSvými. Pokrývání Česka vysoce kvalitním a bezpečným připojením optikou i 5G zůstává konstantou a má stále vysokou prioritu,“ shrnuje zastupující generální ředitel společnosti T-Mobilu Vladan Pekovič. Od 1. června nastoupí do firmy nová generální ředitelka Melinda Szabóová.

Hodinové video se uploaduje za 1 sekundu

Spotřeba mobilních dat nadále roste, v prvním čtvrtletí tohoto roku činil meziroční nárůst 33,2 %. Počet uživatelů předplacených karet meziročně klesl skoro o sedm procent na 1,81 milionu, i tak ale předplacenkáři nadále tvoří 28 % mobilních zákazníků (počítají se sem například i zákazníci „dceřiné“ značky Kaktus). Celkový počet zákazníků mobilních služeb se mírně zvýšil na 6,5 milionu a T-Mobile tak nadále zůstává českou mobilní jedničkou podle počtu zákazníků.

Na konci prvního čtvrtletí evidoval operátor pokrytí 5G sítí na úrovni 85 % populace, do konce roku plánuje pokrýt přes 90 %. Veřejná mobilní 5G síť je pouze typu NSA (Non Stand Alone – sdílí jádro se starší 4G sítí). Plnohodnotné 5G Stand Alone sítě zatím mohou využívat pouze firmy a instituce v podobě uzavřených privátních sítí.

Aby operátor maximální možnou rychlost zákazníkům pomohl vyzkoušet, představil začátkem roku v pražském Magenta Experience Centru 8Gb upload hotspot. Jeho nejrychlejší optické připojení se symetrickou rychlostí 8 Gb/s dokáže např. nahrát na YouTube hodinové video ve Full HD rozlišení (1,4 GB) za 1 sekundu nebo zálohovat kompletní obsah počítače s 2TB pevným diskem do cloudu za 33 minut a 20 sekund.