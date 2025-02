T-Mobile má za sebou mimořádně úspěšný rok 2024. Na tržbách připsal 31 miliard korun, zisk rostl o 13 procent

T-Mobile zveřejnil hospodářské výsledky za celý rok 2024. Může jej hodnotit jako mimořádně úspěšný. V rámci meziročního mírného růstu tržeb o 1,3 % na 31 miliard korun dokázal operátor zvýšit efektivitu svého podnikání, když provozní zisk vzrostl o téměř 13 % na 12,73 miliardy korun. Operátor tak hospodařil s vysokou provozní marží 41 %. Míru investic pro celý rok 2024 operátor vyčísluje na 4,9 miliardy korun, kde nejvíce prostředků stála stavba a modernizace optických i mobilních sítí.

„Loňský rok pro nás byl v mnoha ohledech jiný – spustili jsme nový rámec marketingové komunikace MeziSvými, která staví na chvílích strávených ve společnosti těch nejbližších. Přinesli jsme revoluční nabídku roamingových balíčků pro B2C i B2B zákazníky za bezkonkurenční ceny a zahájili spolupráci s legendárním festivalem Colours of Ostrava, v jehož rámci všichni mohli vyzkoušet naši spolehlivou vysokorychlostní 5G síť. Spokojenost našich zákazníků a samozřejmě i zaměstnanců, bez nichž bychom toto všechno nedokázali, je klíčová,“ shrnula uplynulý rok generální ředitelka T-Mobilu Melinda Szabóová.

Předplacenkáři pomalu ubývají

Spotřeba mobilních dat vytrvale roste, během uplynulého roku činil meziroční nárůst 26 %. Počet uživatelů předplacených karet meziročně klesl skoro o 8 % procent na 1,71 milionu, i přesto ale předplacenkáři nadále tvoří 26 % mobilních zákazníků (počítají se sem například i zákazníci dceřiné značky Kaktus). Celkový počet zákazníků mobilních služeb stagnoval na 6,51 milionu, ale i tak T-Mobile nadále zůstává českou operátorskou jedničkou podle počtu zákazníků mobilních služeb.

Na konci roku 2024 evidoval operátor pokrytí 5G sítí na úrovni 90 % populace. Veřejná mobilní 5G síť je pouze typu NSA (Non Stand Alone – sdílí jádro se starší 4G sítí). Plnokrevnou 5G Stand Alone síť zatím mohou využívat pouze firmy a instituce v uzavřených privátních a kampusových sítích. Operátor si také pochvaluje využívání svého zákaznického programu Magenta Moments, kam se do konce roku registrovalo zhruba 1,36 milionu uživatelů.

V divizi T-Business zaměřené na firemní zákazníky spustil operátor, jako největší poskytovatel datových center v Česku (měřeno rozlohou a počtem datových center), provoz nového křídla datacentra DC7 s celkovou plochou 3500 m². Nové křídlo splňuje přísné mezinárodní standardy a umožní obsloužit desítky dalších zákazníků ve čtyřech nových sálech. T-Mobile zajišťuje služby datacenter pro soukromé subjekty, banky i instituce státní správy.