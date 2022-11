T-Mobile nabídne kvalitnější hlasové hovory ze zahraničí. VoLTE bude fungovat i v roamingu

Zvukově kvalitnější, stabilnější i rychleji sestavené hovory ze zahraničí díky službě VoLTE nabídne svým zákazníkům T-Mobile. Cestovatelé v roamingu s českým číslem T-Mobilu přihlášení do sítě některého z jeho partnerů T-Mobilu budou moci využít službu, kterou už znají z domácího prostředí. Pro začátek bude možné takto volat v sedmi zemích, převážně v sesterských sítích spadajících pod mateřský Deutsche Telekom.

Hlavní výhoda VoLTE hovorů (a to platí jak pro domácí hovory, tak i roaming) spočívá v rychlosti sestavení hovoru. Zjednodušeně řečeno, pokud jste připojeni do 4G (LTE) sítě a vytočíte číslo, hovor okamžitě vyzvání. Je totiž odbavován přes datovou část sítě (ovšem takto spotřebovaná data se nepočítají do FUP, hovor je stále účtován „na minuty“), takže odpadá přepojování do starší 2G sítě (3G už jsou v Česku vypnuté), která přenáší hlasové hovory technologicky odlišně, méně kvalitně a s nižším zabezpečením proti odposlechu.

V zahraničí je třeba ručně vybrat správnou síť

Další výhodou je možnost současného telefonování a zachovaného přenosu dat na pozadí. To se může hodit, pokud se třeba při hovoru chcete na něco podívat na internet. Jak už bylo řečeno, volání přes VoLTE nespotřebovává žádná data (tedy technicky ano, ale ne pro účely vyúčtování), proto zákazníci nemusí mít pro VoLTE hovory v zahraničí zakoupený žádný datový balíček. Za volání a SMS přes LTE se platí stejné ceny jako při volání ve 2G/3G síti, a to podle tarifu zákazníka. S tím, jak stále další a další země vypínají starší generace sítí, se VoLTE brzy stane pro volání nutností.

Pro využití VoLTE v zahraničí je třeba splnit několik podmínek: mít u T-Mobilu aktivní službu VoLTE, mít mobilní telefon s podporou VoLTE aktualizovaný na nejnovější verzi firmwaru/softwaru, povolené VoLTE v mobilním telefonu a pak už se jen přihlásit v zahraničí do sítě roamingového partnera, který umožňuje volání ve VoLTE pro zákazníky T-Mobile. Manuální výběr správné sítě v zahraničí je klíčové, protože T-Mobile má dohody o VoLTE v roamingu uzavřeny zatím jen s některými zahraničními operátory.

Jak funguje volání přes VoLTE:

Pilotní provoz testoval operátor už letos na jaře v síti amerického AT&T. To je poněkud kuriózní, protože i ve Spojených státech má Deutsche Telekom svého dceřiného operátora. Jenže AT&T byl první, který se rozhodl zcela vypnout starou 2G i 3G síť, a tak musel mít náhradní řešení připraveno dřív než ostatní, jinak by v jeho síti nešlo běžně hlasově telefonovat. Kromě USA a tamního AT&T má český T-Mobile pro VoLTE v roamingu ještě další partnery v několika zemích.

Partneři T-Mobilu pro VoLTE v roamingu: Spojené státy americké: AT&T

AT&T Kanada: Telus Communications

Telus Communications Slovensko: Slovak Telekom

Slovak Telekom Německo: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom Rakousko: Magenta Telekom (dříve T-Mobile Austria)

Magenta Telekom (dříve T-Mobile Austria) Polsko: T-Mobile Polska

T-Mobile Polska Řecko: Cosmote Mobile Zdroj: T-Mobile

T-Mobile očekává, že bude seznam roamingových partnerů rychle rozšiřovat. Co se týká mobilních telefonů s podporou VoLTE v zahraničí, tak tu již nyní splňuje minimálně 75 typů nejnovějších mobilních telefonů různých značek. Seznam podporovaných zařízení naleznete na stránkách operátora.