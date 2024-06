T-Mobile Next. Nová generace tarifů nezlevní, ale zvýší rychlost a nabídne neomezená data na víkend

T-Mobile po dvou letech mění hlavní nabídku mobilních tarifů. Nová generace má název T-Mobile Next a skládá se ze tří hlavních segmentů: tarifů s omezeným datovým objemem Next, tarifů s neomezeným datovým objemem (s odstupňovanou rychlostí přenosů) Next neomezeně a tarifů pro mladé NextU plus některých dalších speciálních tarifů.

Až na některé speciální tarify platí, že součástí všech paušálů jsou neomezené volné minuty i SMS do všech sítí. Zároveň platí, že nejlevnější běžný tarif nepořídíte pod 6 stovek měsíčně (přesně 595 Kč), pokud se tedy v ceníku nakonec neobjeví ještě nějaké další dosud nezveřejněné tarify. Celkově lze mluvit o zachování plus minus stejné cenové hladiny nebo zdražení max. do 5 %. Nové tarify začnou platit 25. června 2024, kdy nahradí dosavadní tarifní rodinu Tarify 2022. Stávající uživatelé ale starší tarify budou moci nadále používat.

Tarify Next s FUP

Tarify Next nahrazují v nabídce tarify dosud známé pod názvem „Pořád online“, ačkoli tuto jejich vlastnost (datové přenosy nízkou rychlostí 256 kbit/s po vyčerpání FUP) si uchovávají. V nabídce jsou tři základní tarify s 5, 8 a 12 GB, z nichž dva vyšší obsahují novou výhodu víkendového neomezeného datování. Nejnižší měsíční paušál činí 595 Kč, tedy s přepočtenou cenou 119 Kč za 1 GB. Proti minulé generaci Tarify 2022 došlo k navýšení objemu dat u stejné nebo mírně vyšší cenové hladiny. Jediný přímo srovnatelný tarif (5 GB Plus × Next 5 GB – jinak se mezigenerační objemy dat neshodují) zlevnil o 25 Kč.

Ceník dosud platných tarifů Pořád online (Tarify 2022):

Datově neomezené tarify Next

Klíčová část tarifního portfolia, na kterou operátor bude chtít lákat nejvíc zákazníků. Datově neomezené tarify nemají jinou možnost se odlišit než v rychlostech datového přenosu. I u nových tarifů Next pokračuje T-Mobile jako jediný z operátorů v zavedené praxi, že určitý objem dat jede plnou rychlostí a potom se přiškrtí. Nejnižší tarif Next neomezeně XL už má v základu 20 GB plnou rychlostí a následné zpomalení na 10 Mbit/s. Mezigeneračně proti svému tarifnímu předchůdci zdražuje o 15 Kč, což lze chápat jako příplatek za přidaných 5 GB dat plnou rychlostí. „Nejlevnější“ zcela neomezený tarif i bez omezení rychlosti zdražuje mezigeneračně o 45 Kč.

Ceník dosud platných datově neomezených tarifů (Tarify 2022):

Studentské a speciální tarify

U studentských a speciálních tarifů stojí za pozornost tarif Junior se 150 volnými minutami a SMS do všech sítí a 3 GB dat za cenu 275 Kč. Jeho aktivace bude stejně jako u vyšších tarifů NextU podmíněna věkem do 26 let včetně. Také u těchto tarifů platí osvědčená formule navýšení jednotek a mírného zvýšení paušálu. Pouze tarif Student Neomezeně XL – nově tedy NextU Neomezeně XL – zůstává s nezměněným měsíčním paušálem 905 Kč.

Ceník dosud platných studentských tarifů (Tarify 2022):

Operátor se snaží některé tarify zatraktivnit nabídkou benefitů, připravenou ve spolupráci se svými partnery. Benefit lze aktivovat vždy na rok zdarma. Jedná se o program AlzaPlus+, který nabízí doručení objednaného zboží bez dalšího poplatku na 25 000 výdejních míst po celé ČR, nebo streamovací službu Max s videoobsahem od HBO, Warner Bros, Discovery a dalších studií. Obě služby lze aktivovat s vybranými tarify Next v programu Magenta Moments.