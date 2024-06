T-Mobile otestoval nasazení dronů. Pomohou s pokrytím mobilní sítě při krizových situacích

Český T-Mobile ve spolupráci s firmou Primoco UAV SE vytvořili koncept bezpilotního letounu, který by v krizových či mimořádných situacích pomohl s pokrytím mobilní sítě na exponovaném místě. Součástí dronu je totiž základnová stanice BTS sítě LTE. Vyslání těchto dronů by v některých případech mohlo být mnohem rychlejší, než standardní pozemní prostředky pro náhradní spojení. Ty se navíc nemohou fyzicky dostat na všechna místa, což by vyřešil právě tento bezpilotní letoun.



I takto může vypadat BTS stanice s podporou LTE. Má tři kola, křídla, bezpilotní ovládání, operační prostor jeden až dva kilometry nad zemí a může zůstat ve vzduchu až 15 hodin

V rámci testu T-Mobile na českém nebi zkoušeli bezpilotní letoun Primoco UAV One 150 s nosností vybavení až 30 kg. Konkrétně vybavení od T-Mobile včetně (LTE základnicové stanice) váží 8 kilogramu, v závislosti na vzletové hmotnosti vydrží dron ve vzduchu až 15 hodin. Dron má plně automatický vzlet i přistání a cestovní rychlost až 120 km/h. Operační prostředí dronu je jeden až dva kilometry nad zemí, a jeho dílčí testování probíhalo na letišti Písek – Krašovice. Samotný dron splňuje civilní a vojenské bezpečnostní předpisy, a jeho provoz už byl schválen v téměř deseti zemích EU.

Řeší se financování a jednotná pravidla

Počítá se s jejich nasazením v rámci živelných katastrof (povodně, požáry), kterými může být dotčena funkčnost mobilní sítě. Ta je v těchto oblastech důležitá, nejen pro obyvatele, ale také pro koordinaci složek IZS. O koncept už projevila zájem i armáda. Drony navíc mohou být nasazeny i dokrytí míst, u nichž legislativa neumožňuje další rozšíření výstavby pozemních síti, resp. zahušťování stávajících základnových stanic.

Řešení od T-Mobilu je zatím ve fázi pilotního projektu, který může být nasazen kdekoliv v EU, nejen v terénu, ale i v zástavbě. T-Mobile je však stále na začátku. Jeho primárním cílem je nastavení regulace podobných „mobilních dronů“, a také součinnost s vládami zemí EU na financování jejich provozu.

Promo video letounu Primoco UAV One 150: