T-Mobile přijde s novými tarify. Ceny nesníží, ale na vyžádání vrátí službu, která dřív byla samozřejmostí

T-Mobile představil novou generaci tarifů, které začne zákazníkům nabízet od 1. září 2021. Poklesu cen se ani tentokrát nedočkáme. Narůstat při stejných nebo o něco vyšších cenových hladinách budou datové objemy, na výběr budou dva nové datově neomezené tarify a přibude jedna dávno zapomenutá služba, kterou ještě před několika lety poskytovali zcela samozřejmě všichni operátoři.

U datově omezených paušálů jsou na výběr tři tarify. Součástí všech jsou neomezené volné minuty a SMS, k tomu nejnižší Start nabídne 1 GB dat za 475 Kč, střední 3 GB dat za 550 Kč, vyšší pak 8 GB za 675 Kč měsíčně. Proti současné nabídce 2 GB za 525 Kč a 4 GB za 625 Kč tak jde o nárůst objemu dat, ale bohužel také ceny. K některým vyšším tarifům operátor přidá možnost slevy při pořízení nového telefonu.

V kategorii datově neomezených paušálů bude od září nově základní neomezený tarif za 875 Kč. Jeho limit bude spočívat v maximální rychlosti stahování. Tou můžete prosurfovat pouze prvních 15 GB, pak rychlost spadne na 10 Mbit/s. Jediným skutečně neomezeným tarifem v nové nabídce T-Mobilu tak bude poměrně drahý paušál Neomezeně 5G XL, který za 1 275 Kč měsíčně nabídne surfování plnou rychlostí po celou dobu. Zároveň jako jediný umožní připojení se smartphonem do 5G sítě.

Zpomalené datování nad rámec FUP limitu

Po několika letech T-Mobile obnoví dříve samozřejmou službu surfování zpomalenou rychlostí po vyčerpání FUP. V novém pojetí má služba název „Pořád online“ a je dostupná pro vybrané datově omezené tarify (například nový tarif Start ji neumožňuje) – ale pouze na vyžádání, a to prostřednictvím aplikace Můj T-Mobile. Operátor si za ni nebude účtovat nic navíc. Zatím čekáme na upřesnění informace, na jakou rychlost se data po vyčerpání FUP zpomalí a zda tuto službu T-Mobile poskytne i starším tarifům.

Podle slov operátora by zpomalená rychlost měla stačit na základní používání, jako je odeslání zprávy skrze chatovací aplikaci, využívání map, jízdních řádů nebo mobilního bankovnictví. Tento popis by mohl odpovídat rychlosti cca 2 Mbit/s. Praktické je alespoň to, že se využití aplikace Můj T-Mobile nezapočítává do datového balíčku, takže bude možné službu aktivovat i ve chvíli, kdy vám data již dojdou.

