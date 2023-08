T-Mobile přilákal nové mobilní zákazníky a zvýšil tržby o 6 %. Spotřeba dat nadále roste

T-Mobile zveřejnil hospodářské výsledky za první pololetí 2023. Operátor si i přes dopady nárůstu cen energií a inflace pochvaluje stabilní hospodaření firmy. Tržby mu meziročně vzrostly o necelých 6 % na 15,4 miliardy korun, provozní zisk (EBITDA) ale poklesl o 6 % na 5,8 miliardy korun. Operátor si i tak udržuje vysokou provozní marži 38 %.

T-Mobile během prvního pololetí pokračoval v investicích do infrastruktury. „Naše investice do rozvoje fixních a mobilních sítí neklesají a v prvním pololetí přesáhly 1,74 miliardy korun. Pokračujeme v jejich modernizaci, zvyšujeme kapacitu, investujeme i do dalšího rozšíření spektra,“ uvedl José Perdomo Lorenzo, generální ředitel českého T-Mobilu.

Podíl předplacených karet zůstává vysoký

Trend rostoucí spotřeby mobilních dat pokračoval i v prvním pololetí tohoto roku, kdy T-Mobile zaznamenal meziroční nárůst přenesených dat o 46 %. Počet uživatelů předplacených karet meziročně klesl o 2,8 % na 1,9 milionu, i tak ale předplacenkáři nadále tvoří téměř 30 % mobilních zákazníků. Celkový počet zákazníků mobilních služeb se mírně zvýšil na 6,46 milionu a T-Mobile tak nadále zůstává českou mobilní jedničkou podle počtu zákazníků.