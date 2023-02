T-Mobile propojil technologie, sport a umění. Díky běžkařům, 5G a AI vznikla unikátní animace

T-Mobile opět po čase experimentuje s umělou inteligencí (AI), kterou míchá do světa umění. Naposled nechal AI dokončit Beethovenu 10. symfonii a pak její část našrouboval do populární písně Robbieho Williamse, nyní se pustil do díla vizuálního.

Během nedávného závodu „Jizerská 50“ vzniklo v Praze unikátní vizuální dílo ve formě animace, která v reálném čase reflektovala dění na trati přímo v Bedřichově. Všichni běžci svým výkonem přispěli k finální podobě této živé umělecké instalace. Hlavním záměrem bylo reálně demonstrovat využití moderních technologií, které otevírají nové možnosti do dalších oblastí – v tomto případě konkrétně spojení fyzického offline světa pohybu, online světa dat a světa umění.



Umělecká animace byla ke zhlédnutí také před pražským obchodním centrem Arkády Pankrác

Celý „umělecký přenos“ umožnila 5G síť T-Mobilu a kombinace umělé inteligence, kreativních nápadů a datových vstupů. Jednalo se o real-time data sesbíraná přímo na trati v Bedřichově v čase závodu, jež zahrnovala data o počasí a pohybu letošních více než 4000 závodníků na trati, ale také geografická a meteorologická data nebo vizuální prvky naprogramované na základě dat z loňského ročníku závodu. Základem animace je mapa trati, která je zasazena do miniatury reliéfu Jizerských hor v poměru 1 : 1.

„Anonymizovaná data o pohybu letošních více než 4 000 závodníků sehrála ve finální podobě uměleckého díla velmi důležitou roli a určila jeho podobu a dynamiku. Každý závodník měl čip, který kontroloval, kdy projede checkpointem. Čím více běžkařů například v danou chvíli projelo checkpointem, tím více se daný abstraktně ztvárněný checkpoint v animaci začal rozpadat na jednotlivé částečky,“ vysvětluje Ladislav Báča, ředitel značky a marketingové komunikace společnosti T-Mobile Česká republika.

Na animaci se podívejte na následujícím videu a všimněte si například...

jedné z celkem 8 skupin hobby běžkařů startujících na trati

mapy trati, která byla vytvořena z geografických dat

zelených částic, které vychází z real-time dat o počasí

abstraktního ztvárnění běžkaře, který reprezentuje všechny závodníky na trati, a jehož rychlost byla vypočítána z průměrné rychlosti předchozího ročníku

jeden ze 4 checkpointů, kterým běžkaři probíhají, a který se rozpadá zpět do jednotlivých částic podle real-time dat z průjezdové brány

vizuálu „grand finále“, který vytvořila umělá inteligence z fotografií z cílové rovinky Jizerské 50 a portrétů 15 původních zakladatelů

běžkaře ve sjezdové pozici

Projekt pro T-Mobile kreativně, strategicky i organizačně zpracoval tým Ticino, tvořený odborníky z reklamní sítě WPP. O produkci uměleckého díla se postarala produkční agentura Nice, o zvuk pak oceňované brazilské studio Hefty. Komunikačním partnerem celého projektu je agentura Raul, organizátor Jizerské 50. Celý přípravný proces kampaně trval zhruba 3 měsíce a hlavním cílem bylo inspirovat, propojovat a ukázat, co dnešní technologie umožňují i v rovině umění.

Zdroj: Tisková zpráva