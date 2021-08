T-Mobile spustil první 5G SA síť v Česku. Běží v areálu pražského ČVUT

5G sítě už v Česku provozují všichni tři operátoři, zatím se ale jedná o „přechodovou“ NSA (Non Stand Alone) variantu spoléhající zejména v části jádra na starší 4G síť. První skutečně samostatně stojící SA (Stand Alone) 5G síť v Česku spustil T-Mobile na pražském ČVUT. Také z evropského pohledu jde o jednu z prvních sítí páté generace tohoto „ryzího“ typu.

Kampusová 5G SA síť zahájila ostrý provoz na začátku srpna v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) pražského ČVUT. Privátní 5G síť, do níž nebudou mít přístup běžní zákazníci zvenčí, umožní vědcům, studentům a také průmyslovým firmám rozvíjet technologická řešení pro chytrou výrobu, testovat a zavádět nové prvky digitalizace.

Kampusová síť na CIIRC ČVUT využívá nejrychlejší a nejmodernější digitální technologie podporující LTE, 5G a IoT a pokrývá prostory laboratoří včetně Testbedu pro Průmysl 4.0 (experimentální laboratoř budoucnosti) o celkové ploše 1 000 m2. Technologie pro první 5G Stand Alone (SA) síť T-Mobilu dodala společnost Ericsson, která se stala vítězem výběrového řízení.

Privátní 5G síť umožní testovat a rozvíjet například koncept chytrých továren, které vedle objemného datového toku budou potřebovat vysokou stabilitu sítě a krátkou odezvu. Vysoké nároky jsou kladeny i na bezpečnost dat. Jedna z prvních případových studií, využívajících novou kampusovou síť CIIRC ČVUT, se bude zabývat využitím mobilní rozšířené reality pro vzdálenou údržbu v průmyslových procesech.

