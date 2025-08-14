Živě Premium
T-Mobile uvedl vlastní levný smartphone a tablet s umělou inteligencí. Prostředí ovládla AI od Perplexity

Jan Láska
14. srpna 2025
T-Mobile rozšiřuje od 14. srpna 2025 nabídku vlastních zařízení o aktualizované modely T Phone 3 a T Tablet 2. Obě novinky obsahují předinstalovaného AI asistenta založeného na technologii vyhledávače Perplexity. Telefon pro operátora (a celou skupinu Deutsche Telekom) vyrábí ve Vietnamu čínská společnost Luxshare, tablet vzniká u čínského TCL. Obě novinky se cenově vejdou do pěti tisíc korun.

T Phone 3

Třetí generace telefonu od T-Mobilu staví na platformě Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 v kombinaci s 6 GB operační paměti a 128GB úložištěm. Uživatelé mohou kapacitu rozšířit microSD kartou až o 2 TB. Telefon dostal 6,6palcový Full HD+ displej s obnovovací frekvencí 120 Hz.

Fotografické možnosti zajišťuje hlavní 50megapixelový snímač s optickou stabilizací obrazu, doplněný 2megapixelovou makro kamerou a 13megapixelovou přední kamerou pro selfie. Telefon podporuje digitální zoom a makro.

Konektivita zahrnuje podporu 5G sítí, duální SIM (eSIM + nanoSIM), NFC pro bezkontaktní platby, Wi-Fi 5 na obou pásmech 2,4 a 5 GHz a Bluetooth 5.1. Napájení obstarává 5000mAh baterie s podporou 25W rychlého kabelového nabíjení. Bezdrátové nabíjení telefon neobsahuje. Bezpečnost zajišťuje odemykání obličejem a čtečka otisků prstů.

Technické specifikace telefonu:

  T Phone 3
Displej 6,6" FHD+ 120Hz
Procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
RAM/úložiště 6GB/128GB + microSD až 2TB
Fotoaparát Zadní: 50MPx OIS + 2MPx makro, přední: 13MPx
Baterie 5000mAh, 25W kabelové nabíjení
Konektivita 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC
Zabezpečení odemykání obličejem, otisk prstu
Odolnost IP54
Barva Stříbrná
Cena S tarifem od 1 Kč, samostatně 4001 Kč

T Tablet 2

Druhá generace tabletu vsází na 10,1palcový Full HD displej s technologií Nxtpaper od TCL, která zamezí odleskům a zpříjemňuje čtení na úroveň „barevného papíru“.  Tablet pracuje s procesorem MediaTek MT8755 a stejnou konfigurací 6 GB RAM a 128GB úložištěm.

Fotoaparát je stejný na zadní i displejové straně, jedná se o základní 8Mpx snímač. Uživatelům by to mělo stačit, protože tablet je primárně určen pro videohovory a základní fotografování, nikoli umělecké snímky.

Výdrž zajišťuje 6000mAh baterie s 15W kabelovým dobíjením. Zařízení podporuje stereo zvuk a kompatibilitu s dotykovým perem T-Pen, které operátor nabízí jako příslušenství. Na rozdíl od telefonu tablet neobsahuje NFC, ani hlasové funkce VoLTE/VoWiFi, konektivitu nelze rozšířit SIM kartou.

Technické specifikace tabletu:

  T Tablet 2
Displej 10,1" FHD 60Hz Nxtpaper od TCL
Procesor osmijádro MediaTek MT8755
RAM/úložiště 6GB/128GB + microSD až 2TB
Fotoaparát Zadní i přední: 8MPx
Baterie 6000mAh, 15W kabelové nabíjení
Konektivita Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3
Zvuk Stereo reproduktory
Příslušenství Podpora dotykového pera T-Pen
Odolnost IP54
Barva Černá
Cena S tarifem od 1 Kč, samostatně 5001 Kč

Obě zařízení běží na Androidu 15 a obsahují umělou inteligenci Magenta AI, založenou na službě Perplexity, která sama o sobě kombinuje několik modelů AI. Asistenta spustíte jediným stlačením tlačítka Magenta AI přímo z uzamčené obrazovky. Pro okamžitý přístup stačí dvakrát kliknout na zapínací tlačítko. Pokud chcete, můžete si Perplexity nastavit jako předvoleného asistenta a aktivovat ho dlouhým podržením zapínacího tlačítka podobně jako Asistenta Google.

Telefon je dostupný pro všechny zájemce za 4001 Kč, s tarifem Next Neomezeně XL může být už za 1 Kč. Podobně tablet bez tarifu přijde na 5001 Kč, s tarifem Next Neomezeně 4XL bude ale za 1 Kč při podpisu dvouleté smlouvy. Telefon dostane tři velké aktualizace Androidu a pět let bezpečnostních záplat, tablet má garantováno pět velkých upgradů systému (až po Android 20) a šest let bezpečnostních aktualizací.

Zdroje a další informace: TZ T-Mobile
