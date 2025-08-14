T-Mobile uvedl vlastní levný smartphone a tablet s umělou inteligencí. Prostředí ovládla AI od Perplexity

T-Mobile rozšiřuje od 14. srpna 2025 nabídku vlastních zařízení o aktualizované modely T Phone 3 a T Tablet 2. Obě novinky obsahují předinstalovaného AI asistenta založeného na technologii vyhledávače Perplexity. Telefon pro operátora (a celou skupinu Deutsche Telekom) vyrábí ve Vietnamu čínská společnost Luxshare, tablet vzniká u čínského TCL. Obě novinky se cenově vejdou do pěti tisíc korun.
T Phone 3
Třetí generace telefonu od T-Mobilu staví na platformě Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 v kombinaci s 6 GB operační paměti a 128GB úložištěm. Uživatelé mohou kapacitu rozšířit microSD kartou až o 2 TB. Telefon dostal 6,6palcový Full HD+ displej s obnovovací frekvencí 120 Hz.
Fotografické možnosti zajišťuje hlavní 50megapixelový snímač s optickou stabilizací obrazu, doplněný 2megapixelovou makro kamerou a 13megapixelovou přední kamerou pro selfie. Telefon podporuje digitální zoom a makro.
Konektivita zahrnuje podporu 5G sítí, duální SIM (eSIM + nanoSIM), NFC pro bezkontaktní platby, Wi-Fi 5 na obou pásmech 2,4 a 5 GHz a Bluetooth 5.1. Napájení obstarává 5000mAh baterie s podporou 25W rychlého kabelového nabíjení. Bezdrátové nabíjení telefon neobsahuje. Bezpečnost zajišťuje odemykání obličejem a čtečka otisků prstů.
Technické specifikace telefonu:
|
|T Phone 3
|Displej
|6,6" FHD+ 120Hz
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3
|RAM/úložiště
|6GB/128GB + microSD až 2TB
|Fotoaparát
|Zadní: 50MPx OIS + 2MPx makro, přední: 13MPx
|Baterie
|5000mAh, 25W kabelové nabíjení
|Konektivita
|5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, NFC
|Zabezpečení
|odemykání obličejem, otisk prstu
|Odolnost
|IP54
|Barva
|Stříbrná
|Cena
|S tarifem od 1 Kč, samostatně 4001 Kč
T Tablet 2
Druhá generace tabletu vsází na 10,1palcový Full HD displej s technologií Nxtpaper od TCL, která zamezí odleskům a zpříjemňuje čtení na úroveň „barevného papíru“. Tablet pracuje s procesorem MediaTek MT8755 a stejnou konfigurací 6 GB RAM a 128GB úložištěm.
Fotoaparát je stejný na zadní i displejové straně, jedná se o základní 8Mpx snímač. Uživatelům by to mělo stačit, protože tablet je primárně určen pro videohovory a základní fotografování, nikoli umělecké snímky.
Výdrž zajišťuje 6000mAh baterie s 15W kabelovým dobíjením. Zařízení podporuje stereo zvuk a kompatibilitu s dotykovým perem T-Pen, které operátor nabízí jako příslušenství. Na rozdíl od telefonu tablet neobsahuje NFC, ani hlasové funkce VoLTE/VoWiFi, konektivitu nelze rozšířit SIM kartou.
Technické specifikace tabletu:
|
|T Tablet 2
|Displej
|10,1" FHD 60Hz Nxtpaper od TCL
|Procesor
|osmijádro MediaTek MT8755
|RAM/úložiště
|6GB/128GB + microSD až 2TB
|Fotoaparát
|Zadní i přední: 8MPx
|Baterie
|6000mAh, 15W kabelové nabíjení
|Konektivita
|Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3
|Zvuk
|Stereo reproduktory
|Příslušenství
|Podpora dotykového pera T-Pen
|Odolnost
|IP54
|Barva
|Černá
|Cena
|S tarifem od 1 Kč, samostatně 5001 Kč
Obě zařízení běží na Androidu 15 a obsahují umělou inteligenci Magenta AI, založenou na službě Perplexity, která sama o sobě kombinuje několik modelů AI. Asistenta spustíte jediným stlačením tlačítka Magenta AI přímo z uzamčené obrazovky. Pro okamžitý přístup stačí dvakrát kliknout na zapínací tlačítko. Pokud chcete, můžete si Perplexity nastavit jako předvoleného asistenta a aktivovat ho dlouhým podržením zapínacího tlačítka podobně jako Asistenta Google.
Telefon je dostupný pro všechny zájemce za 4001 Kč, s tarifem Next Neomezeně XL může být už za 1 Kč. Podobně tablet bez tarifu přijde na 5001 Kč, s tarifem Next Neomezeně 4XL bude ale za 1 Kč při podpisu dvouleté smlouvy. Telefon dostane tři velké aktualizace Androidu a pět let bezpečnostních záplat, tablet má garantováno pět velkých upgradů systému (až po Android 20) a šest let bezpečnostních aktualizací.
Zdroje a další informace: TZ T-Mobile