T-Mobile v pololetí přilákal 80 tisíc nových zákazníků mobilních služeb a znovu výrazně navýšil zisk

T-Mobile zveřejnil hospodářské výsledky za první pololetí roku 2025. Operátor si drží stabilní růst hospodaření, když jeho tržby meziročně narostly o dvě procenta na 15,6 miliardy korun. Provozní zisk (EBITDA) vzrostl o jedenáct procent na 6,8 miliardy korun a operátor tak znovu potvrdil efektivitu svého podnikání, charakterizovanou provozní marží ve výši nevídaných 44 %. Míru investic za první polovinu roku 2025 T-Mobile vyčíslil na 1,7 miliardy korun.
„První polovina roku 2025 potvrdila, že naše dlouhodobá strategie investic do mobilní i fixní infrastruktury, technologických inovací a odpovědného přístupu k zákazníkům i byznysu přináší výsledky. [...] Aktuální výsledky jasně potvrzují efektivitu nejen v optimalizaci rozvoje optické infrastruktury a přípojek, ale také v kontinuálním rozšiřování našich 5G sítí, které podle ČTÚ během prvních šesti měsíců dosáhlo pokrytí přes 97 % populace,“ shrnuje uplynulé období generální ředitelka T-Mobilu Melinda Szabóová.
Předplacenkářů je čtvrtina
Spotřeba mobilních dat nadále roste, ale rychlost nárůstu zpomaluje – dat se přeneslo o 18 % víc než loni. Počet uživatelů předplacených karet meziročně klesl o čtyři procenta na 1,7 milionu, i přesto ale předplacenkáři nadále tvoří 26 % mobilních zákazníků (počítají se sem například i zákazníci „dceřiné“ značky Kaktus). Celkový počet zákazníků mobilních služeb se zhruba o 80 tisíc zvýšil na 6,575 milionu a T-Mobile tak nadále zůstává českou jedničkou podle počtu zákazníků mobilních služeb.
Operátor se i v prvním kvartále soustředil na zkvalitňování mobilní i fixní infrastruktury – pokrytí populace sítí 5G ke konci sledovaného období podle údajů Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) činilo 97,3 % a fixní vysokorychlostní internet od T-Mobilu mohlo používat 1,25 milionu domácností. Veřejná mobilní 5G síť T-Mobilu je pouze typu NSA (Non Stand Alone – sdílí jádro se starší 4G sítí). Plnohodnotné 5G Stand Alone sítě zatím mohou využívat pouze firmy a instituce v podobě uzavřených privátních sítí.
Operátor si také pochvaluje využívání svého zákaznického programu Magenta Moments, kam se do konce června registrovalo zhruba 1,55 milionu uživatelů. Významný nárůst počtu uživatelů o 14 procent na 311 tisíc zaznamenala služba internetové televize Magenta TV. Pro firmy a podnikatele připravil operátor nový produkt pevného internetu Business NET. Ten B2B zákazníkům nabízí za jednotnou cenu vždy maximální dostupnou rychlost připojení na dané adrese po celou dobu smlouvy, včetně pronájmu zařízení a zvýšeného zabezpečení.
Hlavní provozní a ekonomické ukazatele:
Meziroční srovnání (první pololetí 2025 vs. první pololetí 2024):
- Počet zákazníků mobilních služeb vzrostl o 1,1 % na 6,575 milionu
- Počet tarifních zákazníků (bez M2M) 4,092 milionu
- Počet M2M: 780 000
- Počet uživatelů předplacených karet klesl o 4,1 % na 1,7 milionu
- Počet diváků Magenta TV vzrostl o 14,2 % na 311 tisíc
- Spotřeba dat v mobilní síti vzrostla o 18,3 %
- Tržby vzrostly o 2,1 % na 15,558 miliardy korun
- EBITDA AL (provozní zisk před úroky a zdaněním) vzrostl o 11,1 % na 6,846 miliardy korun
Zdroj: T-Mobile