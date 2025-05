T-Mobile v prvním čtvrtletí přilákal nové zákazníky mobilních služeb, rostly mu tržby i zisk

T-Mobile zveřejnil hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2025. Operátor si drží stabilní růst hospodaření, když jeho tržby meziročně narostly o dvě procenta na 7,7 miliardy korun. Provozní zisk (EBITDA) vzrostl téměř o pět procent na 3,4 miliardy korun a operátor tak znovu navýšil efektivitu podnikání znázorněnou provozní marži ve výši nevídaných 44,5 %. Míru investic pro celý rok 2025 T-Mobile vyčíslil na 4,7 miliardy korun, v prvním kvartálu už stačil proinvestovat 0,8 miliardy.

„První kvartál roku 2025 jasně dokazuje náš fokus na síťovou infrastrukturu a inovace. Digitalizaci a dostupnost kvalitní a spolehlivé sítě považujeme za naprosto klíčovou – i proto ve výstavbě budeme pokračovat, a to jak v mobilní, tak pevné části infrastruktury. Jde to pozvolna a vyžaduje to nemalé investice, které poslední roky atakovaly hranici 5 miliard ročně. Nepolevíme. Zároveň se stále aktivněji budeme zapojovat do dění v zemi a budeme pokračovat v osvětě tématu hatespeech,“ shrnuje uplynulé období generální ředitelka T-Mobilu Melinda Szabóová.

Předplacenkářů je čtvrtina

Spotřeba mobilních dat nadále roste, ale rychlost nárůstu zpomaluje – dat se přeneslo o 17 % víc než loni. Počet uživatelů předplacených karet meziročně klesl o šest procent na 1,7 milionu, i přesto ale předplacenkáři nadále tvoří 26 % mobilních zákazníků (počítají se sem například i zákazníci „dceřiné“ značky Kaktus). Celkový počet zákazníků mobilních služeb se mírně zvýšil na 6,524 milionu a T-Mobile tak nadále zůstává českou jedničkou podle počtu zákazníků mobilních služeb.

Operátor se i v prvním kvartále soustředil na zkvalitňování mobilní i fixní infrastruktury – pokrytí populace 5G dle ČTÚ ke konci března 2025 činilo 96,5 % a fixní vysokorychlostní internet od T-Mobilu mohlo používat 1,233 milionu domácností. Veřejná mobilní 5G síť T-Mobilu je pouze typu NSA (Non Stand Alone – sdílí jádro se starší 4G sítí). Plnohodnotné 5G Stand Alone sítě zatím mohou využívat pouze firmy a instituce v podobě uzavřených privátních sítí.

Operátor si také pochvaluje využívání svého zákaznického programu Magenta Moments, kam se do konce března registrovalo zhruba 1,4 milionu uživatelů. Významný nárůst počtu uživatelů téměř o 13 procent 304 tisíc zaznamenala služba internetové televize Magenta TV, do jejíž nabídky operátor zařadil také službu Netflix.