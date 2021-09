T-Mobile začíná prodávat iPhony 13. Pro zákazníky s tarifem nabízí slevu až 7 tisíc korun

T-Mobile se přidal k prodejcům, kteří od dnešního nabídnou nové iPhony 13. Prodej u operátora začíná konkrétně v 8 hodin ráno v e-shopu i na kamenných prodejnách. Na výběr budou všechny čtyři modely ve všech barvách i paměťových variantách. Ceny odpovídají těm v oficiálním Apple Storu. Pokud má zákazník u operátora paušální tarif, nebo si pořídí nový, může získat slevu až 7 tisíc korun.

Výše slevy je odstupňovaná podle toho, jaký tarif zákazník používá nebo si nově aktivuje. Nejnižší sleva 2 000 Kč odpovídá tarifu Pořád online 8 GB Plus (675 Kč měsíčně), nejvyšší sleva 7 000 Kč se váže na kompletně Neomezený tarif 5G XXL (1 575 Kč měsíčně). Výši slev u jednotlivých tarifů najdete v kompletní nabídce nových tarifů T-Mobilu. V tabulce níže uvádíme maximální výši slev u základní paměťové varianty 128 GB pro všechny čtyři modely.

Model Běžná cena Cena s nejvyšším tarifem Apple iPhone 13 Mini 128 GB 19 990 Kč 12 999 Kč Apple iPhone 13 128 GB 22 990 Kč 15 999 Kč Apple iPhone 13 Pro 128 GB 28 990 Kč 21 999 Kč Apple iPhone 13 Pro Max 128 GB 31 990 Kč 24 999 Kč

Soutěž o iPhone 13 Mini

Zákazníci můžou iPhone pořídit i na splátky bez navýšení a v případě nákupu online mají dopravu zdarma. „T-Mobile je navíc jediným mobilním operátorem v České republice, který umožňuje používat stejné telefonní číslo v iPhonu i v hodinkách Apple Watch s eSIM,“ dodává Michal Podlucký, který má v T-Mobilu na starost segment rezidentních zákazníků.

K zahájení prodeje iPhonů 13 bude po celý pátek 24. září na šesti vybraných značkových prodejnách T-Mobile po republice probíhat soutěž o iPhone 13 Mini. Kdo by chtěl zkusit štěstí, může vyrazit v Praze na Arkády Pankrác do Magenta Experience Centra nebo do obchodního centra Nový Smíchov, v Čechách dále do obchodních center Plzeň Plaza a Palác Pardubice a na Moravě do ostravského Avion Shopping Parku nebo brněnské Galerie Vaňkovka.