T-Mobile zaplnil mezeru na trhu. Nabízí 100 GB mobilních dat za stejnou cenu, jako měla dříve Datamánie

Operátor T-Mobile si na červen připravil speciální edici předplacené karty s názvem Edice 100 GB dat. Ano, tato datová SIMka je vlastně úplně to stejné co dlouhá léta v pravidelných intervalech nabízí O2 v podobě datové SIM karty Datamánie. Jenže, zatímco O2 před nedávném zdražilo (s platností od 8. června), datová karta od T-Mobile zůstává na původní ceně konkurence. SIM si můžete dát do mobilu, tabletu nebo do datového modemu, a T-Mobile k tomu ještě přihodí odměnu za nepřetržité roční využívání služby.

Speciální edici předplacené karty s měsíčním FUP 100 GB na každý měsíc si pořídíte přímo na e-shopu T-Mobilu. Karta stojí 300 Kč, a její součástí je kredit ve stejné hodnotě, který zaplatí data při prvním měsíci používání karty. Po ukončení zaplaceného období si operátor automaticky strhne z kredit 300 Kč na další měsíční datování. A pokud budete datování využívat nepřetržitě, každé dvanácté měsíční obnovení bude zdarma. Ovšem jen za předpokladu, že z důvodu nízkého kreditu nedošlo ani jednou k odložení prodloužení.



Na e-shopu T-Mobilu si můžete do konce černa pořídit předplacenou kartu, u které se každý měsíc za 300 Kč aktivuje balíček 100 GB dat, která můžete vyčerpat na území Česka i v 5G sítích

Jakmile totiž na SIM nemáte dostatek kreditu, je třeba jej nejdříve dobít, aby mohlo dojít k aktivaci datového balíčku. Podle operátora na to máte 90 dní, pokud ani tuto dobu nevyužijete k navýšení kreditu, datový balíček propadne, a jeho další aktivace nebude možná. Při opětovném obnovení balíčku poté, co jste neměli dostatek kreditu, se vám měsíce nepřetržitého používání služby počítají úplně od nuly.

100GB dat můžete, stejně jako u Datamánie, čerpat jen na území ČR, a to rovnou v 5G sítích. Se SIM kartou si i zavoláte a napíšete textovky, její součástí je předplacený tarif Twist Standard ČR. Minuta volání stojí 4,50 Kč, za SMS zaplatíte 1,90 Kč. Multimediální zpráva vychází na 4,90 Kč. T-Mobile si vyhrazuje právo kdykoliv aktualizovat a měnit podmínky používání, 100GB edice SIM karty bude na jeho e-shopu dostupná jen do konce června, popř. do vyprodání zásob.