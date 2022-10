T-Mobile zásadně překopal nabídku tarifů. Zdražil a na 5G donutí přejít každého

Operátor T-Mobile dnes oznámil kompletní tarifní portfolio 5G tarifů. Stávající zákazníky však v průběhu příštího roku čeká velký třesk. T-Mobile v rámci zjednodušení svého portfolia (aktuálně existuje více než 7 tisíc tarifních kombinací z dřívějška) všechny dosavadní tarify zruší a převede uživatele na odpovídající tarify nové generace. Pokud se vám nabízený tarif, který bude vycházet primárně z vaší datové spotřeby za poslední půlrok, nebude líbit, můžete si zvolit kterýkoliv jiný z nové nabídky.

Všechny tarify mohou využít 5G

Pro uživatele jsou zásadní benefity dva. Dojde ke zpřehlednění nabídky tarifů a současně mohou uživatelé u všech počítat s podporou 5G sítí. Tedy i u těch nejlevnějších. Jen u českého T-Mobilu narostla datová spotřeba v loňském roce meziročně o téměř 60 procent. A v první polovině letošního roku je T-Mobile datově už na stejných číslech jako za celý rok 2020.

Nové tarify se dělí do tří skupin. První z nich má název Pořád online. Jedná se o tarify s neomezeným voláním a SMS zprávami, které jsou doplněny datovým balíčkem v rozmezí 1 - 10 GB. Jakmile data vyčerpáte, máte k dispozici balíček Pořád online, který omezí rychlost mobilních dat na 256 kbit/s. Není to sice žádná sláva, ale u smartphonu nepřijdete o konektivitu, a můžete datově méně náročnější aplikace (např. navigaci, jízdní řády, sociální sítě, bankovní aplikace, apod.) používat i nadále.

Tarify pořád online:

1 GB Plus 2 GB Plus 4 GB Plus 5 GB Plus 6 GB Plus 7 GB Plus 10 GB Plus 510 Kč 535 Kč 585 Kč 620 Kč 645 Kč 670 Kč 720 Kč Neomezené volání a SMS 1 GB 2 GB 4 GB 5 GB 6 GB 7 GB 10 GB Pořád online

Druhou skupinou tarifů jsou Neomezené 5G tarify. Celkem jich v nabídce operátora najdeme pět, a jejich součástí je mimo neomezeného volání a SMS zpráv i zdánlivě „neomezený“ datový limit. Má to ale háček v podobě rychlostního omezení. Dva základní tarify jsou omezeny na maximálně 10 Mbps, ovšem určitý datový limit vám operátor „pustí“ v maximální rychlosti. Prostřední tarif má „omezovač“ na dvojnásobné rychlosti, poslední dva tarify už jsou datově neomezené v plném rozsahu. S rostoucí cenou tarifů se k nim nabalují i doplňkové služby týkající se T-Mobile TV, mezinárodních volání a dat v roamingu mimo EU.

Neomezené 5G tarify:

Neomezeně

XL Neomezeně

2XL Neomezeně

3XL Neomezeně

4XL Neomezeně

5XL 930 Kč 1 030 Kč 1 140 Kč 1 340 Kč 1 640 Kč Neomezený datový limit Max 10 Mbps Max 20 Mbps Plná rychlost + 15 GB plná r. + 30 GB plná r. + 40 GB plná r. T-Mobile TV Mini 100 mezin. min 1 000 mezin. min ∞ mezin. min 500 MB mimo EU

Třetí skupinou jsou speciální tarify pro juniory, studenty a seniory. I tyto tarify ani při vyčerpání datového limitu nepřichází o datovou konektivitu. Studentský tarif s neomezenými daty a plnou rychlostí vychází na devět stovek, tarif pro seniory má základní balík 1 GB dat, v případě juniorského tarifu je to trojnásobek. Zase ale nejmenší přichází o neomezené volání, ale místo toho mají 150 minut volání a 150 textovek.

Speciální 5G tarify:

Student Plus Student neomezeně Student neomezeně XL Senior Junior 480 Kč 700 Kč 905 Kč 255 Kč 275 Kč Neomezené volání a SMS 10 GB Neomezený datový limit 1 GB 3 GB Pořád online + 15 GB plná rychlost Pořád online

Posledním přídavkem do portfolia jsou převážně datové tarify s kombinací velmi menšího množství volných minut a textových zpráv (Mobilní internet), a čistě datové tarify, které jsou určeny například pro zařízení typu tablet a notebook s mobilní datovou konektivitou.

Mobilní internet:

Data 5 GB Plus Data 12 GB Plus Data neomezeně Data neomezeně XL 460 Kč 695 Kč 930 Kč 1 240 Kč 150 volných minut + 150 volných SMS 5 GB 12 GB Neomezeně Neomezeně Pořád online 10 Mbps Plná rychlost + 30 GB plná rychlost

Datový tarif:

Internet

5 GB Internet

7 GB Internet

12 GB Internet

neomezeně Internet

neomezeně XL 245 Kč 390 Kč 485 Kč 720 Kč 1 020 Kč 5 GB 7 GB 12 GB Neomezeně 10 Mbps Plná rychlost + 30 GB plná rychlost

Srovnání s dřívějšími tarify

Pokud novou nabídku srovnáme s tarify, které jste si mohli až do včerejška aktivovat (na webu T-Mobilu už je nenajdete), jedná se u všech tarifů o mírné zdražení (často v řádech desítek korun). Žádnou 5G revoluci tedy nečekejte. Je však pravdou, že za trochu vyšší měsíční platby máte u všech tarifů k dispozici 5G. U nejdražších neomezených tarifů je bonusem T-Mobile TV a mezinárodní hovory, pokud už však televizi používáte jinou a nevoláte na čísla se zahraniční předvolbou, tento „bonus“ zřejmě vůbec nevyužijete.

Jenže, pokud jste zákazníci T-Mobilu, z nabídky nových tarifů si budete muset vybrat. V průběhu roku 2023 operátor veškeré stávající tarify zruší a automaticky vás přesune na tarif podle vašeho datování za poslední půlrok. Pokud s nabízeným tarifem nebudete souhlasit, můžete si vybrat jakýkoliv z nabídky.

O změně tarifu se dozvíte na faktuře 30 dní přes změnou. Ve stejném časovém intervalu dostanete i SMS s odkazem na nové tarify. Čtyři dny před změnou přijde SMS zpráva upozorňující na blízké přepnutí a v den přesunu na nový tarif dorazí další textovka. Firemních tarifů by se nová změna dotknout, alespoň podle posledních informací, neměla. Je však otázkou, jak na nucený přechod na nové tarify zareagují stávající zákazníci, kteří si budou muset vybrat.

Plán vývoje 5G sítí

Kamenem úrazu je chybějící vysvětlení ze strany operátora, k čemu vlastně běžní uživatelé využijí 5G sítě. Samozřejmostí je vyšší datová rychlost a nižší latence, ale pokud někomu delší dobu stačí třeba 3GB FUP na stávajících LTE sítích, bude přesvědčování o užitečnosti 5G sítí při nucené změně tarifu dosti náročné. Ještě, když 5G sítě zdaleka nejsou na celém území ČR. Tarify tak víceméně předhání stávající stav infrastruktury.

Představení telefonů T Phone a T Phone Pro:

T-Mobile má dnes ve své síti 2 200 5G vysílačů, a ještě do konce roku 2022 chce mít operátor 50% pokrytí populace, v roce 2023 by mělo být pokrytí na úrovni 70 procent, a dá se očekávat, že v roce 2024 poskočí ještě dále. T-Mobile chce v příštím roce do 5G sítí investovat 2 miliardy korun a další miliardu do fixní infrastruktury.

V současné době je však v síti T-Mobilu registrováno jen 500 tisíc 5G zařízení. Operátor chce tedy do své sítě dostat více 5G zařízení, což je patrné z nedávno oznámené dvojice T Phone a T Phone Pro. V rámci cenové dotace je možné snížit cenu telefonu až na 1 Kč (tarif za 720 Kč a vyšší), resp. na 499 Kč u verze Pro.