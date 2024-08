T-Mobile znovu navýšil počet zákazníků, má jich už přes 6,5 milionu. Zisk v prvním pololetí vzrostl o 6 %

T-Mobile zveřejnil hospodářské výsledky za první pololetí roku 2024. I přes mírný meziroční pokles tržeb o 1 % na 15,2 miliardy korun dokázal operátor zvýšit efektivitu svého podnikání, když provozní zisk vzrostl téměř o 6 % na 6,2 miliardy korun. Operátor tak opět hospodařil s vysokou provozní marží přes 40 %. Míru investic v prvním pololetí operátor neuvedl, v prvním čtvrtletí to byla jedna miliarda korun.

„T-Mobile má za sebou další pololetí, kdy prokázal, že je zdravou a stabilní společností se zájmem o udržitelnost, svět kolem sebe, a především o své zákazníky. V letošním roce plánujeme investovat 4,9 miliardy do stavby sítí, z toho 2,58 do mobilní části. Zavázali jsme se pokrýt do konce roku 90 % populace 5G signálem. Podařilo se nám také představit zákazníkům nové tarifní portfolio a uzavřít dohodu o dlouhodobém nákupu zelené energie,“ shrnuje uplynulý půlrok generální ředitelka T-Mobilu Melinda Szabóová.



Do programu Magenta Moments ze zapojilo 800 tisíc zákazníků

Spotřeba mobilních dat nadále roste, v prvním pololetí tohoto roku činil meziroční nárůst 32 %. Počet uživatelů předplacených karet meziročně klesl skoro o 6,5 % procent na 1,78 milionu, i přesto ale předplacenkáři nadále tvoří 27 % mobilních zákazníků (počítají se sem například i zákazníci „dceřiné“ značky Kaktus). Celkový počet zákazníků mobilních služeb se mírně zvýšil na 6,5 milionu a T-Mobile tak nadále zůstává českou mobilní jedničkou podle počtu zákazníků.

Na konci prvního pololetí evidoval operátor pokrytí 5G sítí na úrovni 85 % populace, do konce roku plánuje pokrýt přes 90 %. Veřejná mobilní 5G síť je pouze typu NSA (Non Stand Alone – sdílí jádro se starší 4G sítí). Plnohodnotné 5G Stand Alone sítě zatím mohou využívat pouze firmy a instituce v podobě uzavřených privátních sítí. Operátor si také pochvaluje využívání svého zákaznického programu Magenta Moments, kam se do konce června přihlásilo více než 800 000 uživatelů.