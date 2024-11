T-Mobile znovu navyšuje zisk, tentokrát o 10 procent. Přibyli mu noví zákazníci, u mobilních služeb i IP TV

T-Mobile zveřejnil hospodářské výsledky za první třičtvrtěletí roku 2024. I přes mírný meziroční pokles tržeb o 2 % na 23 miliard korun dokázal operátor zvýšit efektivitu svého podnikání, když provozní zisk vzrostl o téměř neuvěřitelných 10 % na 9,3 miliardy korun. Operátor tak opět hospodařil s vysokou provozní marží přes 40 %. Míru investic pro celý rok 2024 operátor vyčísluje na 4,9 miliardy korun, nejvíce prostředků si vyžádá stavba a modernizace sítě.

„Třetí kvartál roku 2024 prokázal, že T-Mobile je stabilním a spolehlivým partnerem nejen v čase letních hudebních a cestovatelských zážitků či sportovních aktivit, ale i v těžkých a krizových chvílích, jako byly letošní povodně. Zároveň se aktivněji zapojujeme do dění v zemi a nebojíme se otevírat ožehavá témata např. v oblasti hatespeech,“ shrnuje uplynulé období generální ředitelka T-Mobilu Melinda Szabóová.

Předplacenkářů ubývá, ale pomalu

Spotřeba mobilních dat nadále roste, během prvních devíti měsíců tohoto roku činil meziroční nárůst 28 %. Počet uživatelů předplacených karet meziročně klesl skoro o 7 % procent na 1,74 milionu, i přesto ale předplacenkáři nadále tvoří 27 % mobilních zákazníků (počítají se sem například i zákazníci „dceřiné“ značky Kaktus). Celkový počet zákazníků mobilních služeb se mírně zvýšil na 6,51 milionu a T-Mobile tak nadále zůstává českou jedničkou podle počtu zákazníků mobilních služeb.

Na konci třetího čtvrtletí evidoval operátor pokrytí 5G sítí na úrovni 85 % populace, do konce roku plánuje pokrýt přes 90 %. Veřejná mobilní 5G síť je pouze typu NSA (Non Stand Alone – sdílí jádro se starší 4G sítí). Plnohodnotné 5G Stand Alone sítě zatím mohou využívat pouze firmy a instituce v podobě uzavřených privátních sítí. Operátor si také pochvaluje využívání svého zákaznického programu Magenta Moments, kam se do konce září registroval zhruba milion uživatelů.

V divizi T-Business zaměřené na firemní zákazníky spustil operátor, jako největší poskytovatel datových center v Česku (měřeno rozlohou a počtem datových center), provoz nového křídla datacentra DC7 s celkovou plochou až 3500 m². Nové křídlo splňuje přísné mezinárodní standardy a umožní obsloužit desítky dalších zákazníků ve čtyřech nových sálech. T-Mobile zajišťuje služby datacenter pro soukromé subjekty, banky i instituce státní správy.