T-Mobile znovu oprášil sezonní tarif. Nabídne 4 GB dat, 150 minut a SMS za 425 Kč měsíčně

Mimo stálou nabídku mobilních tarifů, které lze aktivovat celoročně za stejných podmínek, přichází T-Mobile několikrát do roka s limitovanou nabídkou sezonního tarifu za zvýhodněnou cenu. Nová aktuální nabídka je nazvaná „Vánoční tarif“ a pořídíte ji do konce roku výhradně na webu operátora.

Vánoční tarif v sobě zahrnuje 150 volných minut a 150 volných SMS do všech sítí, k tomu 4 GB dat plnou rychlostí a následně v rámci služby „Pořád online“ další data rychlostí omezenou na 256 kbit/s. Měsíční paušál vánočního tarifu činí 425 Kč. Jde tak o identickou nabídku s podzimním tarifem, který operátor nabízel do konce října.

V porovnání s trvale nabízenými tarify T-Mobilu nejde o úplně špatnou nabídku, byť k opravdové „výhodnosti“ má daleko. Například ceníkový tarif Start obsahuje neomezené minuty a SMS, plus k tomu 1 GB dat (bez Pořád online) za 475 Kč měsíčně. Standardní tarif nazvaný 4 GB Plus se stejným FUP a službou „Pořád online“ stojí 575 Kč, ale zase obsahuje neomezené volání i SMS do všech sítí.

Akční tarif se v portfoliu T-Mobilu objevuje několikrát do roka, zpravidla pokaždé s jinými parametry a cenou. Jeho úkolem je přilákat k operátorovi zejména zákazníky konkurentů, proto se mu v interní hantýrce říká akviziční tarif. Aktivuje se obvykle výhradně pouze online prostřednictvím internetu.

