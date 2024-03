T-Mobile zpřehlednil roaming mimo EU. Cena datových balíčků začíná na dvou stovkách za 1 GB

T-Mobile před nadcházející turistickou sezónou mění uspořádání roamingových služeb, které by po novém mělo být pro zákazníky přehlednější. Primárně změna vychází ze skutečnosti, že roaming v rámci zemí Evropské unie nepředstavuje pro zákazníka obvykle žádnou zátěž navíc, funguje podle regulatorního principu „Roam Like at Home“ (služby stejně jako doma).

Roamingové ceny a příplatky se řeší ve státech, které nejsou součástí EU nebo EHP (Evropského hospodářského prostoru). Zde zůstává pro hlasové služby (hovory) a SMS rozdělení zemí na číselné zóny (Zóna 1 – země EU a EHP, Zóna 2 – evropské země mimo EU a některá zámořská území, Zóna 3 – zbytek světa). Zde se ceny ani styl služeb nijak nezměnil (ano, stále se platí i za příchozí hovor do roamingu, u SMS a MMS jenom za odchozí) a v platnosti jsou následující sazby:

Změny se týkají využití datových služeb. U dat v roamingu mimo EU už nebude možné účtování „pay as you go“ (tzn. co prodatuji, to zaplatím), čímž jsou vyřazeny ze hry obskurní sazby, jako bylo v minulosti například známé Tunisko a cena 360 Kč za 1 MB (megabajt) dat. Místo toho bude potřeba aktivovat si datový balíček. T-Mobile připravil nové datové balíčky s objemem 1 GB a týdenní platností nebo 2 GB a platností 30 dní. Balíček půjde zakoupit v aplikaci Můj T-Mobile buď předem doma (aktivuje se až po zahájení přenosu dat v cizí zemi), nebo klidně až na místě v zahraničí. Ceny jsou následující (v závorce cena bez DPH):

Základní sazba balíčků v zemích blízkých Evropě (nebo tam, kde má T-Mobile se svými operátorskými protějšky zajištěny výhodnější roamingové smlouvy) začíná na vcelku snesitelných 199 Kč za 1 GB. Pozor na rozdílné rozdělení zemí do zón oproti hlasovým službám. Zóny pro datové služby jsou označeny nikoli číslicí, ale písmenem, a země jsou do nich zařazeny jinak.

DATOVÁ ZÓNA ZEMĚ A Albánie, Arménie, Austrálie, Bangladéš, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Guam, Irák, Izrael, Japonsko, Jordánsko, Kanada, Kosovo, Kuvajt, Moldavsko, Mongolsko, Nikaragua, Nový Zéland, Palestina, Severní Makedonie, Srbsko, Srí Lanka, Švýcarsko, Thajsko, Turecko, Ukrajina, USA, Vietnam, Severní Kypr (Turecko) B Afganistán, Alžírsko, Antigua a Barbuda, Argentina, Ázerbájdžán, Bahrajn, Barbados, Benin, Bermudy, Bolívie, Brazílie, Brunej, Čína, Dominikánská republika, Egypt, Ekvádor, El Salvador, Faerské ostrovy, Filipíny, Gabon, Gambie, Ghana, Grónsko, Guatemala, Guinea, Guyana, Honduras, Hong Kong, Chile, Indie, Indonésie, Irán, Jamajka, Jersey (a Guernsey), Jihoafrická republika, Jižní Korea, Kambodža, Kamerun, Katar, Kajmanské ostrovy, Kazachstán, Keňa, Kolumbie, Kostarika, Kyrgyzstán, Libérie, Libye, Macao, Madagaskar, Malajsie, Mali, Maroko, Mauricius, Mexiko, Nigérie, Pákistán, Panama, Papua Nová Guinea, Paraguay, Peru, Rusko, Rwanda, Saudská Arábie, Senegal, Seychely, Sierra Leone, Singapur, Súdán, Taiwan, Trinidad a Tobago, Tunisko, Uganda, Uruguay, Uzbekistán, Vanuatu C Anguilla, Bahamy, Belize, Bělorusko, Curacao, Francouzská Polynésie, Grenada, Kapverdy, Monako, Montserrat, Omán, Spojené Arabské Emiráty, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny, Tanzanie, Turks a Caicos

Uvedené datové balíčky nejsou samoobnovovací, po vyčerpání datového objemu se datové přenosy zastaví. Pro další čerpání je tak nutné balíček znovu koupit a aktivovat. Balíčky fungují jako doplňková služba k běžnému paušálnímu tarifu od T-Mobilu, i na předplacených kartách. V případě potřeby vyšších objemů dat než uvedených 1 až 2 GB už se v zahraničí vyplatí zauvažovat o pořízení eSIM s globálním datovým poskytovatelem nebo SIM místního operátora.