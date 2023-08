T Tablet je novinka od T-Mobilu pro školáky a studenty. Dvojice T Phonů dostala větší paměť a Android 13

T-Mobile loni v září představil vlastní telefony, které vyladil pro své 5G sítě, nyní došla řada na tablet. Ten má název T Tablet, a jedná se o zařízení s 10,4" displejem (rozlišení 2 000 × 1 200 pix), odolností IP52 a 7 000mAh baterií s 15W dobíjením. Na zádech je připraven duální fotoaparát (8 + 2 Mpx), selfie má rozlišení 8 megapixelů. Výkon zajišťuje Mediatek Dimensity 700 s 6GB RAM a 128GB úložištěm. Navíc je ještě podpora microSD karet až do kapacity 2 TB.

Tablet podporuje sítě čtvrté i páté generace, a to, jak na fyzické SIM, tak i na eSIM. Lokálně se dokáže s okolím spojit přes Wi-Fi 5 či Bluetooth 5.1. Tablet o rozměrech 248 × 157 × 7,9 mm a váze 488 gramů dostane dvě velké aktualizace Androidu a počítat u něj může se čtyřmi lety softwarové podpory. Bezpečnostní záplaty bude tablet dostávat po dobu sedmi let (!), první tři roky do tabletu dorazí každý měsíc, poté pak každého čtvrt roku. Od vybalení z krabice v něm bude připravený zatím stále aktuální Android 13.



T-mobile k telefonům pod svým brandem nově přidal i tablet. Bude jej nabízet, nejen v Česku, ale i na Slovensku, v Rakousku, Německu, USA nebo v Polsku

Tablet bude k dispozici od 24. srpna za zvýhodněnou cenu pro tarifní uživatele, ale pořídit jej bude i možné bez závazků. Cena je v tomto případě stanovena na 5 999 Kč. Podle operátora je tablet určen primárně pro školáky a studenty.

Facelift pro T Phony

Po roce od uvedení oznámil T-Mobile vítaný facelift svých telefonů T Phone a T Phone Pro. Poznáte jej podle nových barev Dusty Grey (šedá) a Moonlight Blue (modrá). Telefony nyní mají větší kapacitu úložiště a nejnovější Android 13. Základní model se může konečně pyšnit podporou NFC a kvalitnější selfie.



Změny ve specifikacích faceliftových T phonů oproti první generaci jsou zvýrazněny fialovou barvou

Cena základního T Phone zůstává na hodnotě 4 999 Kč, T Phone Pro i přes drobné novinky zlevnil o pětistovku na 5 999 Kč.