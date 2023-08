T Tablet je povedený univerzál s 5G, T Phony mají větší úložiště. Vlastní hardware T-Mobilu dává smysl

V redakci se sešly hardwarové novinky T-Mobilu uvedené pod vlastní značkou „T“. V případě dvou telefonů T Phone jde o lehoučký facelift loňských modelů a nové barvy, T Tablet je ale úplně nový model. Všechna tři zařízení pro operátora vyrábí osvědčený čínský ODM výrobce Wingtech. Hlavním společným rysem všech novinek je 5G konektivita a rozumně nastavená cenovka do šesti tisíc korun.



T Phone (2023), T Phone Pro (2023) a T Tablet. Letošní hardwarové novinky od T-Mobilu

T Phone: více paměti a nové barvy

U telefonů – letošní modely jsou označeny T Phone (2023) a T Phone Pro (2023) – neměl operátor tolik práce s návrhem. Design je identický jako loni, pro odlišení se mění pouze barva zad (loňskou modrou a černou střídá letošní šedá a tmavomodrá), takže modely jsou snadno identifikovatelné i napříč generacemi, každý se v daném roce prodává v jediné barvě. Navíc loňské modely už operátor prodávat nebude, takže k záměně by dojít nemělo.

Také po hardwarové stránce mobilů zůstává většina věcí při starém. Mění se pouze kapacita vnitřního úložiště, která u obou modelů narůstá na dvojnásobek, tedy T Phone (2023) dostává 128 a T Phone Pro (2023) dokonce 256 GB. Dvě drobná vylepšení najdeme ještě u nižšího (a fyzicky o fous menšího) modelu. Loni jsme kritizovali zbytečné vypuštění NFC pro bezkontaktní platby, letošní model tuto funkci dostal. A ještě se navýšilo rozlišení selfie fotoaparátu z 5 na 8 Mpx.

Ostatní parametry zůstávají stejné, včetně již loni chválené funkce bezdrátového nabíjení u modelu Pro. Design je spíše střídmý, ostře seříznuté boční hrany jsou stále trendy, plastová konstrukce neurazí, ačkoli čím tmavší barva, tím víc jsou viditelné otisky. Zejména model Pro tak budete mít tendenci často leštit. Designově osvěžující je magentové odemykací tlačítko kombinované se čtečkou otisků. Chválíme i zachování 3,5mm jacku.

Naopak IPS panely s trochu ošklivým véčkovým výřezem pro selfie kameru nás úplně neoslovily už loni, proto i letos budeme trochu kritizovat za nižší rozlišení (pouze HD+) a nižší hodnotu maximálního jasu. Na druhou stranu není to nic, co by nějak zásadně rušilo dojem z používání zařízení. Máme na paměti, že se pohybujeme v cenové kategorii do šesti tisíc korun. Přesněji, T Phone (2023) se prodává za 5000 Kč, T Phone Pro (2023) za 6000 Kč.

Specifikace nových T Phonů:

T Phone (2023) T Phone Pro (2023) Displej 6,5 palce, HD+, 2,5D zakřivení 6,8 palce HD+, 2,5D zakřivení Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, 2 Mpx, 2 Mpx Selfie: 8 Mpx Video: 2K @ 30 fps Hlavní: 50 Mpx, 5 Mpx, 2 Mpx, 2 Mpx Selfie: 16 Mpx Video: 2K @ 30fps Operační paměť / úložiště 4 GB RAM / 128 GB ROM* / microSD až 2 TB 6 GB RAM / 256 GB ROM* / microSD až 2 TB Baterie 4 500 mAh / 26 h hovoru přes VoLTE 5 000 mAh / 25 h hovoru přes VoLTE Zabezpečení Rozpoznání obličeje, senzor otisků prstů Rozpoznání obličeje, senzor otisků prstů Ochrana proti vodě a prachu IP52 IP52 NFC/Bluetooth Ano/Ano Ano/Ano Bezdrátové nabíjení Ne Ano, 10 W Rychlé nabíjení Ano, 15 W Ano, 15 W Operační systém Android 13 Android 13 Čipová sada MediaTek Dimensity 700 / 8 jader – 2× 2,2 GHz + 6× 2 GHz MediaTek Dimensity 700 / 8 jader – 2× 2,2 GHz + 6× 2 GHz Zvuk HD Voice, EVS HD Voice, EVS Barva Dusty Grey Moonlight Blue Rozměry a hmotnost 76,4 × 166,6 × 8,8 mm, 195 g 77,4 × 173,9 × 9 mm, 214 g

T Tablet: zcela nový tablet s 5G

I když tablety nejsou tak masově prodávaným typem zařízení (prodá se jich zhruba 10× méně než smartphonů), tento model může mít velký úspěch. Spojuje totiž povedený design, slušnou výbavu, 5G konektivitu a zejména rozumně nastavenou cenu 6000 Kč.

Designově vychází z T Phonů, pro operátora jej vyrábí opět čínský Wingtech. Záda jsou ovšem tentokrát většinově hliníková, pouze postranní pruhy, umožňující přístup antén k signálu, jsou z plastu. Tablet obsahuje dvojici hlasitých stereo reproduktorů, nechybí ani magentové odemykací tlačítko. Jen škoda, že tentokrát neukrývá čtečku otisků, biometrické zabezpečení tabletu může být pouze sken obličeje.

Tablet obsahuje stejně jako oba T Phony procesor Dimensity 700 od Mediateku, což je základní čipset s 5G konektivitou. Pokud ho nebudete trápit hraním nějakých příliš graficky náročných her, tak všechny ostatní činnosti zvládne bez obtíží. T Tablet obsahuje dále 6 + 128 GB paměti, úložiště se dá rozšířit paměťovou kartou. Slot je hybridní (buď dvě nanoSIM nebo 1 nanoSIM a 1 microSD). Zajímavostí tabletu je podpora eSIM. Naopak na těle tabletu nenajdeme 3,5mm jack.

Ještě se zastavme u softwaru. Platí jak pro tablet, tak i telefon T Phone, že T-Mobile používá prostředí čistého Androidu 13 s minimem vlastních úprav. Tou nejviditelnější je přednastavená magentová tapeta. Tablet potom používá „tabletovou“ verzi Androidu 13, která lépe pracuje s velkou plochou a obsahuje Google Entertainment Space s oblíbenými filmy, hrami, videi a dalšími médii v rámci jedné aplikace. Po stránce softwaru slibuje T-Mobile u všech zařízení dvě velké aktualizace (tzn. na budoucí Android 15) a k tomu čtyři roky bezpečnostních systémových aktualizací.

Specifikace T Tabletu: