Živě Premium
Tabletům se nebývale daří. Za růstem trhu stojí inovace a nové modely, ale také slevy a dotace | Zdroj: Xiaomi, koláž Živě

Zdroj: Xiaomi, koláž Živě

Tabletům se nebývale daří. Za růstem trhu stojí inovace a nové modely, ale také slevy a dotace

Jan Láska
9. srpna 2025
Diskuze (1)

Globální dodávky tabletů vzrostly ve druhém čtvrtletí roku 2025 meziročně o 13,1 % na celkem 38,3 milionu kusů. Vyplývá to z dat společnosti International Data Corporation (IDC), která sleduje trh s tablety. Růst navázal na pozitivní trend z prvního čtvrtletí.

Podle analytiků jej táhly především obnovy produktových řad v portfoliích výrobců, výměna starších zařízení na straně zákazníků, vzdělávací projekty spojené s tablety ve školství a dotace v Číně. V USA pak překvapivě dobré výsledky přinesla aktivita dodavatelů, kteří si předem vytvářeli zásoby z obavy před možnými cly.

Růst na rozvíjejících se trzích je podle IDC z velké části poháněn poptávkou ze vzdělávacího sektoru a rozšířenou nabídkou cenově dostupných produktů. Inovace, zejména funkce využívající umělou inteligenci, které zlepšují uživatelskou zkušenost, produktivitu a optimalizaci výkonu, zvyšují využitelnost tabletů a vyvolávají zájem i v prémiovém segmentu.

Výrobce

2Q25 Objem distribuce (mil. ks)

2Q25 Tržní podíl

2Q24 Objem distribuce (mil. ks)

2Q24 Tržní podíl

Meziroční změna

1. Apple

12.7

33.1%

12.4

36.6%

2.4%

2. Samsung

7.2

18.7%

6.9

20.3%

4.2%

3. Lenovo

3.1

8.2%

2.5

7.4%

25.0%

4. Amazon

3.1

8.0%

1.0

3.0%

205.0%

5. Xiaomi

2.8

7.4%

2.0

5.9%

42.0%

Ostatní

9.4

24.6%

9.1

26.8%

3.6%

Celkem

38.3

100.0%

33.8

100.0%

13.1%

Zdroj: IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker, 7. srpna 2025

Apple si udržel vedoucí pozici na trhu s dodávkami 12,7 milionu kusů, což představuje meziroční růst o 2,4 %. Růst společnosti podpořil především model iPad 10.9 palce, který byl uveden po třech letech. K objemu dodávek přispěly také obnovené modely iPad Air s úhlopříčkami 11 a 13 palců, které byly představeny po méně než roce od předchozích verzí.

Samsung si udržel druhou pozici v žebříčku pěti největších výrobců s růstem o 4,2 % a dodávkami 7,2 milionu kusů. Kromě projektů v Latinské Americe Samsung agresivně prosazuje své tablety na Blízkém východě a v Evropě, aby konkuroval ostatním předním výrobcům.

Lenovo zůstalo na třetím místě s prodejním růstem 25 % a dodávkami 3,1 milionu kusů. Společnost zaznamenala zvýšený zájem u distributorů a pokračovala v agresivním prosazování modelů řady Tab M. Růst podpořily také čínské dotace, přičemž hlavními tahouny byly modely Y700 a Xiaoxin Pad Pro.

Amazon se vrátil do první pětky a obsadil čtvrté místo s růstem o 205 % a dodávkami 3,1 milionu kusů. Tento výrazný růst lze připsat načasování akce Prime Day, která proběhla těsně před očekávaným oznámením nových cel (které nakonec nepřišlo), což mohlo vést k předčasnému navýšení zásob.

Xiaomi uzavřel žebříček na páté pozici s dodávkami 2,8 milionu kusů a růstem o 42 %. Společnost udržela vysoký růst i ve druhém čtvrtletí díky modelům Pad 7 a Redmi Pad SE. Prodeje dále podpořilo uvedení tří nových tabletů: Pad 7 Ultra, Pad 7S Pro a Redmi K Pad.

Nejlevnější tablety a pár prémiových značek

Podle analytiků IDC je z výkonnosti trhu tabletů ve druhém čtvrtletí zřejmé, že značná část spotřebitelů je orientována na cenu a že slevy z akcí a dotací mohou významně ovlivnit nákupní chování.

„Tablety často fungují jako sekundární zařízení, takže spotřebitelé jsou mnohdy ochotni počkat na výhodné nabídky místo placení plné ceny. I u předních výrobců jako Samsung jsou to jejich agresivní akce, které vedly k vysokým objemům prodejů v mnoha regionech, a u Apple je objem stále tažen jejich levnějšími iPady,“ uvedla analytička IDC Anuroopa Natarajová.

Také prémiový segment má své kupce, ti jsou však více vybíraví z pohledu značek. Kromě inovací jsou pro odůvodnění vysoké ceny zásadní zejména ekosystém, reputace značky a důvěra uživatelů, což dokáže v očích zákazníků splnit jen několik největších výrobců. Současný vývoj tak naznačuje, že trh s tablety se nadále rozděluje na cenově orientované zákazníky hledající co možná nejvyšší hodnotu za své peníze a prémiové kupce, kteří jsou ochotni zaplatit více za kvalitní značku a pokročilé funkce.

Zdroje a další informace: IDC
Vstoupit do diskuze (1)

Určitě si přečtěte

Články odjinud

Nejoblíbenější telefony

Samsung Galaxy S25
Samsung Galaxy A56 5G
Samsung Galaxy S24
Samsung Galaxy S25 Ultra
Xiaomi 15 Ultra
Samsung Galaxy S25+
Samsung Galaxy S24 FE
Xiaomi 14T Pro