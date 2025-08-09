Tabletům se nebývale daří. Za růstem trhu stojí inovace a nové modely, ale také slevy a dotace

Globální dodávky tabletů vzrostly ve druhém čtvrtletí roku 2025 meziročně o 13,1 % na celkem 38,3 milionu kusů. Vyplývá to z dat společnosti International Data Corporation (IDC), která sleduje trh s tablety. Růst navázal na pozitivní trend z prvního čtvrtletí.
Podle analytiků jej táhly především obnovy produktových řad v portfoliích výrobců, výměna starších zařízení na straně zákazníků, vzdělávací projekty spojené s tablety ve školství a dotace v Číně. V USA pak překvapivě dobré výsledky přinesla aktivita dodavatelů, kteří si předem vytvářeli zásoby z obavy před možnými cly.
Růst na rozvíjejících se trzích je podle IDC z velké části poháněn poptávkou ze vzdělávacího sektoru a rozšířenou nabídkou cenově dostupných produktů. Inovace, zejména funkce využívající umělou inteligenci, které zlepšují uživatelskou zkušenost, produktivitu a optimalizaci výkonu, zvyšují využitelnost tabletů a vyvolávají zájem i v prémiovém segmentu.
|
Výrobce
|
2Q25 Objem distribuce (mil. ks)
|
2Q25 Tržní podíl
|
2Q24 Objem distribuce (mil. ks)
|
2Q24 Tržní podíl
|
Meziroční změna
|
1. Apple
|
12.7
|
33.1%
|
12.4
|
36.6%
|
2.4%
|
2. Samsung
|
7.2
|
18.7%
|
6.9
|
20.3%
|
4.2%
|
3. Lenovo
|
3.1
|
8.2%
|
2.5
|
7.4%
|
25.0%
|
4. Amazon
|
3.1
|
8.0%
|
1.0
|
3.0%
|
205.0%
|
5. Xiaomi
|
2.8
|
7.4%
|
2.0
|
5.9%
|
42.0%
|
Ostatní
|
9.4
|
24.6%
|
9.1
|
26.8%
|
3.6%
|
Celkem
|
38.3
|
100.0%
|
33.8
|
100.0%
|
13.1%
|
Zdroj: IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker, 7. srpna 2025
Apple si udržel vedoucí pozici na trhu s dodávkami 12,7 milionu kusů, což představuje meziroční růst o 2,4 %. Růst společnosti podpořil především model iPad 10.9 palce, který byl uveden po třech letech. K objemu dodávek přispěly také obnovené modely iPad Air s úhlopříčkami 11 a 13 palců, které byly představeny po méně než roce od předchozích verzí.
Samsung si udržel druhou pozici v žebříčku pěti největších výrobců s růstem o 4,2 % a dodávkami 7,2 milionu kusů. Kromě projektů v Latinské Americe Samsung agresivně prosazuje své tablety na Blízkém východě a v Evropě, aby konkuroval ostatním předním výrobcům.
Lenovo zůstalo na třetím místě s prodejním růstem 25 % a dodávkami 3,1 milionu kusů. Společnost zaznamenala zvýšený zájem u distributorů a pokračovala v agresivním prosazování modelů řady Tab M. Růst podpořily také čínské dotace, přičemž hlavními tahouny byly modely Y700 a Xiaoxin Pad Pro.
Amazon se vrátil do první pětky a obsadil čtvrté místo s růstem o 205 % a dodávkami 3,1 milionu kusů. Tento výrazný růst lze připsat načasování akce Prime Day, která proběhla těsně před očekávaným oznámením nových cel (které nakonec nepřišlo), což mohlo vést k předčasnému navýšení zásob.
Xiaomi uzavřel žebříček na páté pozici s dodávkami 2,8 milionu kusů a růstem o 42 %. Společnost udržela vysoký růst i ve druhém čtvrtletí díky modelům Pad 7 a Redmi Pad SE. Prodeje dále podpořilo uvedení tří nových tabletů: Pad 7 Ultra, Pad 7S Pro a Redmi K Pad.
Nejlevnější tablety a pár prémiových značek
Podle analytiků IDC je z výkonnosti trhu tabletů ve druhém čtvrtletí zřejmé, že značná část spotřebitelů je orientována na cenu a že slevy z akcí a dotací mohou významně ovlivnit nákupní chování.
„Tablety často fungují jako sekundární zařízení, takže spotřebitelé jsou mnohdy ochotni počkat na výhodné nabídky místo placení plné ceny. I u předních výrobců jako Samsung jsou to jejich agresivní akce, které vedly k vysokým objemům prodejů v mnoha regionech, a u Apple je objem stále tažen jejich levnějšími iPady,“ uvedla analytička IDC Anuroopa Natarajová.
Také prémiový segment má své kupce, ti jsou však více vybíraví z pohledu značek. Kromě inovací jsou pro odůvodnění vysoké ceny zásadní zejména ekosystém, reputace značky a důvěra uživatelů, což dokáže v očích zákazníků splnit jen několik největších výrobců. Současný vývoj tak naznačuje, že trh s tablety se nadále rozděluje na cenově orientované zákazníky hledající co možná nejvyšší hodnotu za své peníze a prémiové kupce, kteří jsou ochotni zaplatit více za kvalitní značku a pokročilé funkce.
Zdroje a další informace: IDC