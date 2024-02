Tabletům se nedaří, jejich prodeje jsou na nejnižší úrovni od roku 2011. Jedničkou je Apple, dařilo se Huawei

Zatímco v průběhu pandemie zaznamenaly tablety nebývalý boom, po návratu „do normálu“ už čísla o prodejích nejsou nijak optimistická. Prodeje tabletů klesají každým čtvrtletím a podle agentury IDC se dokonce prodeje tabletů v roce 2023 dostaly na nejnižší úroveň od roku 2011. A v té době byl ekosystém tabletů ještě v plenkách.



Trh s tablety je na tom nejhůře od roku 2011! Klesali všichni velcí hráči. Nejvíce se dařilo Huawei, který registruje jen čtyřprocentní pokles dodávek

Podle agentury IDC za to může zejména velmi slabé poslední čtvrtletí posledního roku, v němž prodeje tabletů meziročně poklesly o 17,4 %. Za celý rok 2023 se na celém světě prodalo 128,5 milionů tabletů, což je o pětinu méně, než v roce 2022. Po právu se tak prodeje tabletů dostaly na vůbec nejnižší čísla od roku 2011! Podle IDC za to může nulové zlepšení ekonomiky, a také to, že tablety nejsou při pořízení spotřební elektroniky prioritou číslo jedna.

Jedničkou Apple, dařilo se Huawei

Ve světě tabletů je stále Apple. V posledním čtvrtletí mu však meziročně poklesl počet prodaných tabletů o 29,3 %. Za celý rok eviduje Apple pokles 19,8 %. Druhé místo ve světě tabletů vloni uhájil Samsung, ovšem i u něj byl patrný meziroční pokles o 13,9 % (za Q4 hlásí Samsung pokles 6,6 %). V posledním čtvrtletí loňského roku si však výrazně polepšily značky Huawei, Lenovo a Xiaomi, které hlásí dvouciferných nárust prodejů, jenže se stále bavíme jen v řádu několika milionů kusů. Samsung a Apple jsou před zbytkem startovního pole hodně daleko.



A toto jsou samostatné výsledky za loňské poslední čtvrtletí. Dařilo se jen Huawei, Lenovu a Xiaomi, Samsung a Apple evidují v předvánočním období pokles dodávek a svého podílu na trhu

Za celý loňský rok se nejvíce dařilo Huawei, které zaznamenalo jen čtyřprocentní propad v počtu prodaných tabletů. Naopak nejhůře si vedl Amazon, jehož tabletový trh se v loňském roce zmenšil o téměř 66 procent!

IDC očekává v letošním roce určitě zlepšení, pod které se podepíší zejména nové modely značek TCL a Lenovo z veletrhu CES 2024, a také očekávané „oživené“ iPady od Applu. Tyto novinky však ovlivní trh jen v první polovině roku, ve druhé se opět očekává spíše stagnace. IDC si hodně slibuje od umělé inteligence, která by mohla celý segment výrazně povzbudit. Jenže jsou zde náznaky, že bude AI k dispozici primárně jen pro počítače a smartphony, a že do tabletů ve větší míře pronikne až za dva roky. A to by pro ně mohlo být příliš pozdě...

Zdroj: IDC