Tady by se mohl iOS hodně přiučit. Zatím nepřekonané notifikační kanály jsou v Androidu už sedm let

Mobilní platformy Android a iOS na trhu soupeří a často se i vzájemně „inspirují“. Android však má přesto jednou funkci, které na něm existuje už od roku 2017, a možná, že o ní dosud nevíte. Funkce se nazývá Notifikační kanály, a v žebříčku funkcí, které by měl Apple okopírovat od Googlu, je hodně vysoko. Za tímto názvem čekejte detailní úpravu a nastavení chování notifikací. A to u každé doinstalované aplikace.



Notifikační kanály u YouTube a možnosti, které platí pro většinu kanálů notifikací. Můžete jim samostatně nastavit vibrace, jiný zvuk, přeskočení režimu Nerušit, apod.

V systému iOS se notifikace zobrazí jednorázově (nebo dokonce jen po krátkou dobu), a pak je na vás, abyste si na ně vzpomněli a reagovali na ně. Alternativně můžete notifikace odložit a nechat si je doručit všechny ve stanovený čas. Google má v notifikacích daleko větší pořádek, třeba proto, že si je do detailů upravíte. Stačí přejit do Nastavení – Aplikace a zvolit libovolnou aplikaci. V ní následně rozklikněte položku Oznámení. To, co následně uvidíte, jsou zmiňované notifikační kanály.

U notifikací vidíte typ a to, zda je aktivní jejich zobrazení. V případě, že ji nevypnete, můžete po rozkliknutí tento notifikační kanál dále upravit. Pouze jemu nastavíte, zda se má zobrazit v horní liště, zda může být v kompaktnějším zabaleném stavu, zda má přehrát nějaký zvuk (výchozí nebo ručně nastavený), zda má notifikace vibrovat, zda se má zobrazit na zamknuté obrazovce, zda má u ikony aplikace ukazovat puntík, popř. zda má notifikace zaznít i přes režim Nerušit.

Cílem je, abyste u aplikací automaticky nevypínali oznámení, ale nechali si jen ta, která skutečně potřebujete. Téměř každá aplikace má totiž minimálně několik „zbytečných“ kanálů notifikací, jejichž vypnutím o nic nepřijdete. A ty si můžete sami vypnout v nastavení každého Androidu.