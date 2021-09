Tady jsou hlavní důvody, proč uživatelé Androidu nikdy nepřejdou na iPhone

Android nebo iOS? To je dlouhotrvající souboj preferencí fanoušků obou systémů. Přesto tím jak se systémy za poslední roky zblížily dochází k migraci uživatelů z jedné platformy na druhou. Společnost SellCell každým rokem dělá v USA průzkum, kdy anketou zjišťuje kolik uživatelů Androidu daný rok uvažuje o přechodu na nový iPhone. Letos se průzkumu zúčastnilo více než 5 000 lidí.

Zatímco loni díky novému designu a příchodu 5G o přechodu uvažovala cca třetina respondentů letos o přechodu uvažuje pouze zhruba 18 % dotázaných. Pokles je dán zejména minimem inovací chystaného modelu, ale je zde i spousta důvodů, které ukazují obecné důvody proč uživatelé Androidu nejsou ochotni na iPhone přejít.

Čtečka otisků prstů rozhoduje

Nejčastějším důvodem proč uživatelé Androidu odmítají na iPhone 13 přejít je téměř ve třetině případů chybějící čtečka otisků prstů. I letos by totiž telefon měl nabídnou pouze Face ID. Téměř 17 % dotázaných si stěžuje na omezené možnosti přizpůsobení systému. Více než 12 % respondentů vadí i nemožnost sideloadingu aplikací nebo preferují Android telefony z důvodu lepšího hardwaru.

Zajímavé je, že kolem 10 % dotázaných přechod na iPhone odmítá z chystané funkce iCloudu, který bude skenovat zprávy a fotografie kvůli ochraně dětí. Téměř 5 % uživatelů si stěžuje také na vysokou cenu. Mezi dotázanými byly tací, kteří nový iPhone nechtějí z důvodu, že by si raději koupili starší model.

Další minoritní důvody proč nepřecházet:

2,6 % - preference Google Assistanta před Siri

2,3 % - nemožnost rozdělení obrazovky

1,5 % - v systému chybí možnost více uživatelských profilů

0,8 % - iPhone 13 nebude mít ohebný displej

0,5 % - systém iOS neumí zamknout aplikace

U respondentů, kteří naopak o přechodu na iPhone 13 uvažují ve více než polovině případů byla hlavním důvodem dlouhá softwarová podpora. Čtvrtině se pak líbí provázanost ekosystému Applu. Třetím hlavním důvodem je bezpečnost systému. V dotazníku, jaký model z chystaných iPhonů by si vybrali jednoznačně vyhrál iPhone 13 Pro Max, který by si vybralo téměř 40 % dotázaných. To podporuje i statistiky prodejů loňských iPhonů, kde největší úspěch sklidil model Pro Max.

Samsung vs iPhone: